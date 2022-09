Οικονομία

Power Pass: Καταβλήθηκε το επίδομα - Οι δικαιούχοι

Πιστώθηκαν τα χρήματα του επιδόματος ρεύματος για τους λογαριασμούς Ιουνίου

Πιστώθηκε σήμερα ποσό συνολικού ύψους 31,6 εκατ. ευρώ σε 866.181 δικαιούχους του Power Pass, δηλαδή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από τον κρατικό προϋπολογισμό για την κάλυψη μέρους της αύξησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών του εσωτερικού που εκδόθηκαν τον Ιούνιο του 2022. Στην παραπάνω πίστωση περιλαμβάνονται, επίσης, υπόλοιπα πληρωμών για λογαριασμούς της περιόδου από την 1η Δεκεμβρίου 2021 έως τις 31 Μαΐου 2022, κατόπιν διασταύρωσης των στοιχείων.

Το προαναφερθέν ποσό είχε μεταφερθεί έως χθες από το υπουργείο Οικονομικών στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και πιστώθηκε σήμερα από την «Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ ΜΑΕ)» στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Μετά τη σημερινή πληρωμή, η συνολική δαπάνη από τον κρατικό προϋπολογισμό για την κάλυψη μέρους της αύξησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών του εσωτερικού που εκδόθηκαν την περίοδο 1η.12.2021 έως 30.6.2022 ανέρχεται στα 295,6 εκατ. ευρώ.