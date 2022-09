Κοινωνία

Μαχσά Αμινί: Επεσόδια στην συγκέντρωση στην Πρεσβεία του Ιράν (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένταση, χημικά και προσαγωγές έξω από την πρσβεία του Ιράν στην Αθήνα.

Επεισόδια σημειώθηκαν έξω από την πρεσβεία του Ιράν, στο Ψυχικό, στη συγκέντρωση για την 22χρονη Μαχσά Αμινί που βασανίστηκε μέχρι θανάτου.

H ένταση επικράτηση όταν συγκεντρωμένοι προσπάθησαν να προσεγγίσουν την πρεσβεία του Ιράν και τα ΜΑΤ απάντησαν με χρήση χημικών για να τους απωθήσουν.

Στο ξεκίνημα της συγκέντρωσης έγιναν μάλιστα και δυο προσαγωγές. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία αναγνωρίστηκε ανάμεσα στους διαδηλωτές ένας Ιρανός, ο οποίος είχε κάνει γκράφιτι σε τοίχο της πρεσβείας ενώ ο δεύτερος άνδρας προήχθη όταν διαμαρτυρήθηκε για την προσαγωγή του πρώτου.

Όπως ήταν φυσικό επικράτησε αναστάτωση ανάμεσα στους συγκεντρωμένους, οι οποίο ζητούν την απελευθέρωση των προσαχθέντων.

Στη συγκέντρωση Ιρανοί που βρίσκονται στη χώρα μας - όσο και κάποιοι Έλληνες - βρέθηκαν έξω από την πρεσβεία του Ιράν προκειμένου να δηλώσουν την αλληλεγγύη και την συμπαράσταση τους στις γυναίκες του Ιράν.

Κρατώντας πανό, φωτογραφίες της 22χρονης Μαχσά Αμινί από το Ιράν που έχασε την ζωή της στα χέρια Αστυνομικών και φωνάζοντας συνθήματα διαμαρτυρήθηκαν για τη βίαιη καταστολή από το καθεστώς της Τεχεράνης.

Υπενθυμίζεται ότι άγνωστοι επιτέθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής με βόμβα μολότοφ κατά της πρεσβείας του Ιράν στο Ψυχικό.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στην Καβάλα: Προφυλακίστηκε ο 25χρονος - Τι είπε στην απολογία του

Τροχαίο: Τραγωδία στην Εθνικό Οδό (εικόνες)

Πρόταση γάμου σε αγώνα μπάσκετ: Δημόσια χυλόπιτα…. και αμηχανία (βίντεο)