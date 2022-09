Πολιτική

Δημοσκόπηση MARC για τον ΑΝΤ1: ο δύσκολος χειμώνας και τα σενάρια συνεργασίας των κομμάτων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δείχνουν τα στοιχεία της δημοσκόπησης της Marc για τον ΑΝΤ1, σχετικά με φλέγοντα ζητήματα της επικαιρότητας.

Την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου παρουσιάστηκε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, το Β’ μέρος της μεγάλης μηνιαίας δημοσκόπησης της MARC για τον ΑΝΤ1.

Μεταξύ των θεμάτων ειναι η ανησυχία των πολιτών για τον δύσκολο χειμώνα που ξεκινά και πώς προσδοκούν να ανταπεξέλθουν στις παγκόσμιες οικονομικές αναταράξεις, η αξιολόγηση στη στάση της κυβέρνησης και των άλλων πολιτικών δυνάμεων απέναντι στα μεγάλα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα και το πώς πιθανολογούνται τα διαφορετικά σενάρια συνεργασιών μεταξύ των κομμάτων, στην περίπτωση μη ανάδειξης αυτοδύναμης κυβέρνησης μετά τις επερχόμενες εκλογές.

Στο στούντιο μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου για την ανάλυση των στοιχείων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC, Θωμάς Γεράκης.

Όπως φαίνεται από τη δημοσκόπηση, η μεγαλύτερη ανησυχία των ερωτηθέντων είναι η ακρίβεια, οι ανατιμήσεις και ο δύσκολος χειμώνας που έρχεται με ποσοστό 83,6%. Δεύτερα σε σειρά είναι τα ελληνο9τουρκικά, που δείχνουν να απασχολούν έντονα το 48% και πολύ κοντά σε ποσοστά είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία με 30,8% και η εγκληματικότητα με 29,9%.

Η πανδημία, οι παρακολουθήσεις και οι φυσικές καταστροφές, φαίνεται να απασχολούν μικρότερη μερίδα κόσμου με 14%, 11,1% και 12,9% αντίστοιχα.

Το 45,6 % των ερωτηθέντων αναφέρει ότι θα περιορίσει βασικές ανάγκες, ενώ το 36% πιστεύει ότι θα αντεπεξέλθουν αλλα με δυσκολία τον φετινό χειμώνα.

Οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι το βάρος της η κυβέρνηση πρέπει να το ρίξει στη θέρμανση, το ηλεκτρικό ρεύμα και τα καύσιμα, όπως σχολίασε ο κ. Γεράκης, ο "ενεργός πληθυσμός" είναι εκείνος που τείνει προς αυτή την κατεύθυνση, με τους μεγαλύτερους σε ηλικίας ανθρώπους να αναφέρουν πως η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει προτεραιότητα το σουπερ μάρκετ και το καλάθι της νοικοκυράς με ποσοστό 34%.

Το 61, 5% των ερωτηθέντων χαρακτιρίζει πως η κυβέρνηση κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, προσπαθεί, αλλά θα μπορούσε και λίγο καλύτερα.

Στην ερώτηση με το εάν βρισκόταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, τα πράγματα θα ήταν καλύτερα ή χειρότερα, οι πολίτες απάντησαν στο 45,8% πως θα ήταν χειρότερα, με το 29% να ιστευει πως θα ήταν το ίδιο και το 21,2 % πως θα ήταν καλύτερα.

Σχετικά με το τι κυβέρνηση προτιμούν απάντησαν το 31,1% ότι θέλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το 12,5% αυτοδυναμία ΣΥΡΙΖΑ ενώ το κυβέρνηση συνεργασίας με βασικό κορμό τη Νέα Δημοκρατία προτιμά το 21,8% και με βασικό κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ, το 21,8%.

Ειδήσεις σήμερα:

Βίασε την ανήλικη κόρη της συντρόφου του την ώρα που αυτή γεννούσε το παιδί τους

“The 2Night Show” την Τρίτη με Μαρία Αναστασοπούλου και Ελίνα Τζένγκο (εικόνες)

Πυροβολισμοί στην Πανεπιστημιούπολη: Δόκιμη αστυνομικός μεταξύ των συλληφθέντων