Revenge porn στην Πάτρα - Κρεμμύδας: οι καθυστερήσεις αποτρέπουν τα θύματα από το να μιλήσουν (βίντεο)

Όπως τόνισε ο δικηγόρος, υπάρχει το ενδεχόμενο λόγω των καθυστερήσεων τα βίντεο με το ερωτικό υλικό να μην κατέβουν ποτέ.

Ο δικηγόρος, Κωνσταντίνος Κρεμμύδας μίλησε στο Κεντρικό Δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου σχετικά με την υπόθεση revenge porn που έχει συνταρράξει την Πάτρα, κατά την οποία, φαίνεται να υπάρχουν φωτογραφίες και βίντεο ερωτικού περιεχομένου 141 γυναικών.

Ο γνωστός δικηγόρος της Πάτρας, ανέφερε πως έχει ξαναασχοληθεί με παρόμοιες υποθέσεις, αλλα "δεν υπάρχει πανελλαδικά μια τέτοια υπόθεση. Όσο εξελίσσονται τα ήθη και όσο προχωρά η τεχνολογία, θα βλέπουμε τέτοια περιστατικά να απασχολούν το πανελληνιο και να δημιουργούν τεράστια προβλήματα στα θύματα."

Όσον αφορά το πώς διακινείται το υλικό και τι αναφέρει η τοπική κοινωνία ο δικηγορας είπε: "Υπάρχει μια πρωτοτυπια πανελλαδική διότι είναι "φορτωμένα" είναι ανεβασμένα ολα αυτά τα αρχεία σε ένα cloud. Υπάρχει ένας χώρος αποθήκευσης και διακινείται μέσω ενός λινκ που ο καθένας έχει πρόσβαση σε ένα τεράστιο υλικό. Μιλάμε για 141 φακέλους με ονοματεπώνυμο που περιέχει γυμνές φωτογραφίες και βίντεο με σεξουαλικές πράξεις, έχουν ταυτοποιηθεί πολλά πρόσωπα από τη συγκεκριμένη λίστα και πιθανολογώ ότι θα ταυτοποιηθεί το συνολο αυτών."

"Η δικια μας εμπειρία λεει ότι όταν υπάρχουν καθυστερήσεις και υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις, τα θύματα αποτρέπονται από το να καταγγείλουν το περιστατικό. Εάν κάποιος ρωτήσει έναν δικηγόρο αυτός θα πει ότι οι ποινές είναι επαυξημένες, υπάρχουν ομως μεγάλες καθυστερήσεις μέχρι να ταυτοποιηθούν τα πρόσωπα που έχουν διαπράξει αυτές τις πράξεις" συνεχίζει ο δικηγόρος.

Στην ερώτηση αν η δικαιοσύνη μπορεί να παρέμβει αυτεπαγγέλτως ο δικηγόρος απαντά: "Φυσικά και μπορεί και το κάνει όμως το πρόβλημα είναι στο στάδιο της συλλογής του υλικού, το στάδιο αυτών που εμπλέκονται και στην αμεσότητα της ποινικής διαδικασίας. Εαν ξεκινήσεις μια τέτοια διαδικασια, η εμπειρία μας μας δείχνει πως η έρευνα θέλει δυο τρία χρόνια, τότε εκ των πραγμάτων αυτά τα βίντεο θα συνεχίζουν να κυκλοφορούν και φοβάμαι πως έτσι όπως εξελίσσεται η τεχνολογία, δε θα "κατέβουν" από το διαδίκτυο."

