Ο Αγραβάνης συνεχίζει την καριέρα του στην Ιταλία

Ο διεθνής πάουερ φόργουορντ θα βγεί "εκτός Ελλάδας" για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Ο Δημήτρης Αγραβάνης βρίσκεται πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας με τη Νάπολι.

Ο Έλληνας διεθνής πάουερ φόργουορντ, ο οποίος συμμετείχε στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ με την εθνική Ελλάδας, αναζητούσε τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του και τον βρήκε στην Ιταλία.

Μετά την κατάληψη της 5ης θέσης με την εθνική στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ο 27χρονος πάουερ φόργουορντ μετακομίζει στη νότια Ιταλία για να φορέσει τη φανέλα της Νάπολι υπό την τεχνική καθοδήγηση του Μαουρίτσιο Μπουσκάλια.

Ο ιταλικός σύλλογος θα είναι ο πρώτος στην καριέρα του εκτός Ελλάδας, καθώς στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Μαρούσι, Πανιώνιο, Ολυμπιακό και Προμηθέα Πατρών.

