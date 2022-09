Κόσμος

Πούτιν: Άφησαν σημείωμα στον τάφο των γονιών του - Τι έγραφε

Ακτιβιστές άφησαν στον τάφο των γονιών του Ρώσου προέδρου, στο νεκροταφείο Σεραφίμσκι στην Αγία Πετρούπολη, ένα σημείωμα με το οποίο εξέφραζαν τα παράπονα τους για τον γιό τους

Άγνωστοι ακτιβιστές άφησαν σήμερα το πρωί στον τάφο των γονιών του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, στο νεκροταφείο Σεραφίμσκι στην Αγία Πετρούπολη, ένα σημείωμα με το οποίο εξέφραζαν τα παράπονα τους για τον γιό τους. Η φωτογραφία με την δράση αυτή αναρτήθηκε στο κανάλι Telegram της Φεμινιστικής αντιπολεμικής αντίστασης, μιας οργάνωσης που διοργανώνει καλλιτεχνικές δράσεις και δράσεις διαμαρτυρίας κατά του πολέμου στην Ουκρανία.

«Μια άγνωστη ομάδα ατόμων απευθύνθηκε στους γονείς ενός αγοριού, ζητώντας τους να λάβουν μέτρα διαπαιδαγώγησης για το γιό τους» αναφέρεται στην ανάρτηση στο κανάλι – Telegram. Η έκκληση προς τους αποβιώσαντες γονείς του Ρώσου προέδρου είναι μια σελίδα από ένα ημερολόγιο μαθητή με το ακόλουθο κείμενο: «Αξιοσέβαστοι γονείς. Ο γιός σας συμπεριφέρεται απαράδεκτα! Παραλείπει τα μαθήματα ιστορίας, τσακώνεται με τους συμμαθητές του, απειλεί να ανατινάξει όλο το σχολείο! Πάρτε μέτρα!».

Η φωτογραφία με τη συγκεκριμένη δράση δημοσιεύθηκε επίσης στο κανάλι που διατηρεί το «Κόμμα των νεκρών» στο Telegram. Νωρίτερα είχαν γίνει έρευνες στα σπίτια των ακτιβιστών αυτής της καλλιτεχνικής πρωτοβουλίας. Το «Κόμμα των νεκρών» έχει πραγματοποιήσει επίσης αντιπολεμικού περιεχομένου καλλιτεχνικές δράσεις και στο νεκροταφείο Πισκαριόφσκοε που είναι νεκροταφείο μνημείο πεσόντων του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Οι γονείς του Βλαντίμιρ Πούτιν, Βλαντίμιρ Πούτιν και Μαρία Σεμόλοβα (Πούτινa) απεβίωσαν αντίστοιχα το 1999 και 1998, πρίν ακόμη ο γιός τους γίνει πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Svoboda.org

