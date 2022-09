Πολιτική

Υπουργικό Συμβούλιο: οι επτά κυβερνητικές δράσεις που εγκρίθηκαν

Οι δράσεις που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε το πρωί της Τρίτης.

Επτά κυβερνητικές δράσεις παρουσιάστηκαν και εγκρίθηκαν σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο το οποίο συνεδρίασε υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Οι δράσεις αυτές αφορούν τα υπουργεία Επικρατείας, Εσωτερικών, Υγείας, Δικαιοσύνης, Οικονομικών, Μεταφορών και του αρμόδιου υπουργείου για τον Τύπο και την ενημέρωση.

Ειδικότερα, οι Υπουργοί Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης και 'Ακης Σκέρτσος παρουσίασαν το Ενοποιημένο Προσχέδιο Δράσης της Κυβέρνησης για το 2023 - Σχέδια δράσης των Υπουργείων.

Έγινε ενημέρωση του Υπουργικού Συμβουλίου για την πορεία κατάρτισης του ενοποιημένου σχεδίου κυβερνητικής πολιτικής (ΕΣΚυΠ) για το 2023, όπως προβλέπει ο νόμος για το επιτελικό κράτος, με ορίζοντα οριστικοποίησής του στις 15 Νοεμβρίου 2022 και τελικής έγκρισης από το Υπουργικό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου.

Έως σήμερα έχουν υποβληθεί προς αξιολόγηση από όλα τα Υπουργεία 1913 έργα και μεταρρυθμίσεις προς ένταξη στο ΕΣΚυΠ για υλοποίηση κατά το 2023, εκ των οποίων τα 1395 έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Στο ΕΣΚυΠ 2023 περιλαμβάνονται επίσης 7 εθνικά στρατηγικά σχέδια για την κοινωνική συνοχή και την εξασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των γυναικών, των παιδιών, των νέων, των Ατόμων με Αναπηρία, των ΛΟΑΤΚΙ+, και 5 επιμέρους σχέδια δράσης για την προσέλκυση επενδύσεων και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Προγραμματισμός προσλήψεων

Στη συνέχεια ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο τον Προγραμματισμό Ανθρώπινου Δυναμικού για το 2023.

Τα αιτήματα προσλήψεων από το σύνολο των φορέων που υποβλήθηκαν μέσω ψηφιακού οργανογράμματος για το έτος 2023 ανήλθαν σε περίπου 34.400, αποτυπώνοντας για άλλη μία φορά τη σημαντική ενεργοποίηση και ανταπόκριση των φορέων. Ο προγραμματισμός προσλήψεων διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις κυβερνητικές προτεραιότητες, περιλαμβάνει στρατιωτικές και παραγωγικές σχολές, ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του Υπουργείου Υγείας, καθώς και το διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων των φορέων, τόσο του Κράτους, όσο και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα, λαμβάνει υπόψη την προτεραιοποίηση που δήλωσαν οι φορείς στα αιτήματά τους, αλλά δίνει ξεκάθαρο προβάδισμα στην ουσιαστική ποιοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, καθώς η πλειοψηφία αφορά στην πρόσληψη υπαλλήλων κατηγορίας Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Για το 2023 εγκρίθηκαν 17.942 προσλήψεις τακτικού προσωπικού (15.640 προσλήψεις τακτικού προσωπικού εντός του κανόνα 1:1 και 2.302 επιπλέον προσλήψεις τακτικού προσωπικού εκτός του κανόνα 1:1).

Σε ό,τι αφορά στο προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου - συμβάσεις μίσθωσης έργου για το 2023, αποφασίστηκε η μείωση του ανώτατου ορίου έτους κατά 11% σε σχέση με αυτό του 2022 (25.344), δηλαδή η πλήρωση 22.556 θέσεων.

Διαχείριση δεσμευμένης περιουσίας

Ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και ο Υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος, παρουσίασαν τις εξής νομοθετικές πρωτοβουλίες: α) Θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες και β) Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας.

α) Με το νομοσχέδιο που αφορά στο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, εκσυγχρονίζονται οι διαδικασίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, τα οποία προέρχονται από ποινικές διαδικασίες. Βασικό στοιχείο του νομοσχεδίου αποτελεί η ανάπτυξη ενός κεντρικού ηλεκτρονικού Μητρώου παρακολούθησης και διαχείρισης των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων, χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα του υπόπτου ή κατηγορουμένου. Το Μητρώο τίθεται υπό την κεντρική εποπτεία και τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) του Υπουργείου Οικονομικών.

Βραχυπρόθεσμα επιδιώκεται η ενιαία, διαφανής και απολύτως ελεγχόμενη διαδικασία διαχείρισης και αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύονται ή δημεύονται κατά την ποινική διαδικασία, η διατήρηση και η αποτροπή της μείωσης της αξίας τους, καθώς και η κατά περίπτωση διάθεσή τους για κοινωφελείς σκοπούς, για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος και ικανοποίησης του θύματος, λαμβανομένου υπόψη και του συμφέροντος του κατηγορουμένου.

Μακροπρόθεσμα επιδιώκεται ο βέλτιστος συντονισμός των διωκτικών Αρχών στη διαχείριση των εν λόγω στοιχείων υπό την εποπτεία κεντρικού φορέα, η κεντρική παρακολούθηση και εξαγωγή στατιστικών στοιχείων σχετικά με είδη τα οποία προέρχονται από εγκληματικές ενέργειες και η εμπέδωση στην κοινωνία κλίματος ασφάλειας και διαφάνειας.

β) Το νομοσχέδιο που αφορά στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας αποτελεί νομοθετική κωδικοποίηση των ισχυουσών διατάξεων και εντάσσεται στη συνολική κυβερνητική πολιτική για την κωδικοποίηση της ελληνικής νομοθεσίας, στο πλαίσιο του νόμου για το επιτελικό κράτος και υπό την εποπτεία και τον συντονισμό της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης. Ο νέος Κώδικας αποσκοπεί:

Στην απόδοση των κωδικοποιούμενων διατάξεων με πιο εύληπτο και συστηματικό τρόπο, ώστε να είναι σαφές το νόημα των κανόνων που εισάγει.

Στην άρση νοηματικών και ορολογικών ασυνεπειών.

Στην αποκάθαρση του περιεχομένου μέσω της απαλοιφής των ανενεργών ρυθμίσεων.

Στην εναρμόνιση με τη λοιπή φορολογική νομοθεσία και με τη νομοθεσία που διέπει τη σύσταση και λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Ογκολογικό Κέντρο

Ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης και η Αναπληρώτρια Υπουργός, Μίνα Γκάγκα, παρουσίασαν το νομοσχέδιο για την ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια, με την επωνυμία Ογκολογικό Κέντρο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - ΕΛΠΙΔΑ».

Το Κέντρο αυτό θα έχει 5 στόχους: Νοσηλεία, έρευνα, διάδοση ιδεών, διαχείριση πληροφοριών και λειτουργία ως «Κέντρο Αριστείας»:

Παροχή υπηρεσιών νοσηλείας στον τομέα της Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας και συναφών δραστηριοτήτων, που περιλαμβάνονται στην αποστολή ενός σύγχρονου Ογκολογικού Κέντρου, εξοπλισμένου με τελευταίας τεχνολογίας ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, την ανανέωση ή αναβάθμιση του οποίου δύναται να καλύπτει και το Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη.

Σχεδιασμός, προγραμματισμός και εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων στον τομέα της Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας για λογαριασμό του ιδίου ή και τρίτων είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία με άλλους συγγενείς από πλευράς δραστηριότητας, φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Διάδοση ιδεών με την οργάνωση κάθε είδους διεθνών συναντήσεων, συνδιασκέψεων, συνεδρίων και σεμιναρίων στον τομέα της Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας, σε συνεργασία με άλλους φορείς της ημεδαπής και αλλοδαπής.

Συλλογή και αξιοποίηση επιστημονικών πληροφοριών στον τομέα της Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας, καθώς και αξιοποίηση μέσω των μεθόδων της σύγχρονης πληροφορικής των πληροφοριών αυτών, κυρίως από τη διασύνδεση του Ογκολογικού Κέντρου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ» με κορυφαία Ογκολογικά Κέντρα του εξωτερικού μέσω του παγκόσμιου δικτύου αδελφοποίησης και συνεργασίας.

Λειτουργία ως «Κέντρο Αριστείας» και αναφοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο με σκοπό την παροχή ιατρικών υπηρεσιών και νοσηλείας σε παιδιά που πάσχουν από καλοήθη και κακοήθη νοσήματα, τη διάθεση χώρων αφιερωμένων στην έρευνα για τη θεραπεία των ανωτέρω παθήσεων, την εφαρμογή νέων μεθόδων και μορφών νοσηλείας και ιατρικής περίθαλψης και την ψυχολογική υποστήριξη των πασχόντων παιδιών και των οικογενειών τους.

Το Ογκολογικό Κέντρο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ» θα προσφέρει προηγμένες υπηρεσίες με λειτουργική διασύνδεση και ενσωμάτωση δομών από το ΓΝΠΑ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ».

Επιλογή ηγεσίας Αρχής Συμβάσεων

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας και ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης, εισηγήθηκαν και το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την επιλογή Προέδρου και Συμβούλων της νέας Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία προήλθε από τη συγχώνευση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Μετά από τη θετική γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας επελέγησαν:

Για τη θέση Προέδρου της Αρχής η κυρία Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί τιμή.

Για τις θέσεις Συμβούλων της Αρχής: ο κύριος Ιωάννης-Κωνσταντίνος Χαλκιάς, Επίτιμος Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο κύριος Κωνσταντίνος Τόλης, Επίτροπος Επικρατείας της Γενικής Επιτροπείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί τιμή, ο κύριος Ιωάννης Λαμπρόπουλος, Πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων επί τιμή, η κυρία Βασιλική Καραδήμα, Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων επί τιμή, η κυρία Γαρυφαλλιά Σκιάνη, Επίτιμη Νομική Σύμβουλος του Κράτους, η κυρία Ελένη Σβολοπούλου, Επίτιμη Νομική Σύμβουλος του Κράτους (κατόπιν πρότασης του Υπουργού Δικαιοσύνης), η κυρία Ευαγγελία Κουτούπα, Ομότιμη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ο κύριος Δημήτριος Χανής, Επίτιμος Νομικός Σύμβουλος του Κράτους (κατόπιν πρότασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων).

Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, για την υπαγωγή αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων στην παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων για την εκτέλεση έργων γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας που αφορούν στην ολοκλήρωση βασικών οδικών έργων όπως επίσης στην ανέγερση του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Συκεών Θεσσαλονίκης, εμβληματικού έργου εκπαιδευτικής υποδομής.

Ψηφιακό Κέντρο ενημέρωσης

Ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Γιάννης Οικονόμου, ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο για το Ψηφιακό Κέντρο Ενημέρωσης.

Το Ψηφιακό Κέντρο Ενημέρωσης ανήκει στα Οριζόντια Έργα της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025 και βρίσκεται στη φάση της πιλοτικής λειτουργίας. Πρόκειται για μια σύγχρονη πλατφόρμα ολοκληρωμένης διαχείρισης περιεχομένου Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Με τη δημιουργία του Κέντρου, η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης θα παρέχει online υπηρεσίες ενημέρωσης, προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους (tailor-made services), πρωτίστως προς τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης και προαιρετικά, σε 80 ακόμη φορείς της δημόσιας σφαίρας, όπως η Βουλή, οι αποκεντρωμένες διοικήσεις, ανεξάρτητες Αρχές, Οργανισμοί κ.α..

Οφέλη του Έργου

Αναβάθμιση της διαδικασίας ενημέρωσης όλων των Υπουργείων και 80 ακόμη φορέων, λαμβάνοντας από τη ΓΓΕΕ online υπηρεσίες παρακολούθησης δημοσιότητας και ενημέρωσης (αποδελτίωσης) προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους, παρέχοντας δυνατότητα για αναζητήσεις με συνδυασμό κριτηρίων και παραγωγή σύνθετων αναφορών.

Εκσυγχρονισμός λειτουργίας και αναβάθμιση εξοπλισμού της ΓΓΕΕ.

Εκπαίδευση στελεχών της ΓΓΕΕ, της Προεδρίας της Κυβέρνησης και λοιπών Υπουργείων σε νέες τεχνολογίες και συστήματα διαχείρισης περιεχομένου ΜΜΕ.

Δημιουργία σύγχρονου Data Center.

Δημιουργία Εθνικής βάσης δεδομένων περιεχομένου ΜΜΕ, από 12 τηλεοπτικούς και 12 ραδιοφωνικούς σταθμούς, με ιστορικό αρχείο από 1.1.2016 (media database) και δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης και εμπλουτισμού με αρχειακό υλικό που μπορεί να αποτελέσει πηγή πρωτογενούς περιεχομένου αναφοράς.

