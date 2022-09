Πολιτική

Belharra: αυτά είναι τα ονόματα των τριών ελληνικών φρεγατών

Πότε αναμένεται να φτάσουν στην Ελλάδα οι τρεις φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού. Ποια ονόματα τους δόθηκαν.

Οι τρεις νέες ελληνικές φρεγάτες FDI HN (Belh@rra) του Πολεμικού Ναυτικού απέκτησαν, σήμερα, Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου, ονόματα μετά από συνεδρίαση της ολομέλειας του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου.

Όπως ανακοινώθηκε, η πρώτη από τις φρεγάτες Belh@rra, που κατασκευάζονται στο ναυπηγείο της Naval Group, στο Λοριάν της Γαλλίας, θα ονομαστεί «Κίμων», η δεύτερη «Νέαρχος» και η τρίτη «Φορμίων».

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο πρώτες φρεγάτες θα παραδοθούν στο Πολεμικό Ναυτικό το 2025 ενώ η τρίτη το 2026.

Τα χαρακτηριστικά της Belharra

Η φρεγάτα FDI HN διαθέτει δυνατότητες συνεχούς ελέγχου του εναέριου και θαλάσσιου χώρου και αυτονομία δράσης για την υποστήριξη των αμυντικών και πολιτικών στόχων.

Εξοπλίζεται με προηγμένο ραντάρ SeaFire, αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster 30, πυροβόλο 76 χιλιοστών και σύστημα RAM 21 πυραύλων για την προστασία του σκάφους από αέρος, ξηράς και θαλάσσης. Παράλληλα, διαθέτει σόναρ Captas-4 καθώς και ανθυποβρυχιακά ελικόπτερα MH-60R.

Το «οπλοστάσιο» της FDI HN περιλαμβάνει πυραύλους Exocet που έχουν τη δυνατότητα να πλήξουν στόχους σε μεγάλη απόσταση, ενώ η φρεγάτα συνδυάζει πληθώρα υπερσύγχρονων τεχνολογιών που εξασφαλίζουν οι συνεργασίες της Naval Group με τις εταιρείες Thales και MBDA.

