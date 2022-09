Κόσμος

Διαρροή Nord Stream: Σκόπιμη ενέργεια “βλέπει” η Δανία

«Δεν ήταν ατύχημα», ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός της Δανίας. Η προειδοποίηση της CIA στη Γερμανία για πιθανές επιθέσεις στους αγωγούς φυσικού αερίου.

Η μεγάλη διαρροή από τους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream 1 και 2 κοντά στο νησί Μπόρνχολμ, στη Βαλτική, οφείλεται σε «σκόπιμες ενέργειες» και όχι σε «ατύχημα», υποστήριξε απόψε η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν.

«Είναι πλέον ξεκάθαρη η εκτίμηση των αρχών ότι επρόκειτο για σκόπιμες ενέργειες. Δεν ήταν ατύχημα», είπε στους δημοσιογράφους η πρωθυπουργός. «Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για το ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτήν την πράξη», πρόσθεσε.

Η Σουηδία έχει ήδη ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα για «δολιοφθορά» στους αγωγούς οι οποίοι δεν λειτουργούσαν, όμως ήταν γεμάτοι με αέριο.

Το υπουργείο Ενέργειας και Κλίματος της Δανίας υπολογίζει ότι η διαρροή από τους αγωγούς θα συνεχιστεί για «τουλάχιστον μία εβδομάδα», μέχρι να εξαντληθεί το αέριο που διαρρέει από τους υποθαλάσσιους σωλήνες.





Γερμανία: Μας είχε προειδοποιήσει η CIA

Η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών CIA είχε προειδοποίησε εδώ και εβδομάδες τη Γερμανία για πιθανές επιθέσεις στους αγωγούς φυσικού αερίου που περνούν από τη Βαλτική, υποστηρίζει το γερμανικό περιοδικό Spiegel.

Η γερμανική κυβέρνηση ενημερώθηκε από τη CIA το καλοκαίρι, γράφει το περιοδικό το οποίο δεν κατονομάζει τις πηγές του. Το Βερολίνο, σημειώνεται στο δημοσίευμα, υποθέτει ότι οι διαρροές στους αγωγούς Nord Stream 1 και 2 οφείλονται σε «στοχευμένη επίθεση».

Ένας εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο για τις πληροφορίες αυτές, πρόσθεσε το Spiegel.

