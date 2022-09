Life

“The 2Night Show” - Μαρία Αναστασοπούλου: Η πρόταση από τον Παπαδάκη και η εξομολόγηση για τον σύντροφό της (βίντεο)

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε το βράδυ της Τρίτης στο "The 2Night Show" τη Μαρία Αναστασοπούλου. H δυναμική δημοσιογράφος, που φέτος μας λέει «Καλημέρα Ελλάδα» με τον Γιώργο Παπαδάκη, μιλάει με ενθουσιασμό γι’ αυτή τη συνεργασία. Πώς πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από τον ΣΚΑΪ; Ποιο σημαντικό «μάθημα» πήρε από τον Δημήτρη Οικονόμου;

Περιγράφει επίσης τη δύσκολη καθημερινότητά της, που αρχίζει στις 3 τα ξημερώματα, τη σχέση λατρείας που έχει με την οικογένειά της, αλλά και το καλοκαίρι της, που το πέρασε στην παραλία μελετώντας τι άλλο; «Καλημέρα Ελλάδα»!

Η πρόταση από τον Γιώργο Παπαδάκη

«Ήμουν Δευτέρα του Πάσχα στην Κρήτη. Χτύπησε το τηλέφωνό μου, δεν είχα καλό σήμα. Στην πορεία κατάλαβα ότι ήταν ο Γιώργος Παπαδάκης, ο οποίος μου είπε ότι θα ήθελε να συνεργαστούμε τη νέα σεζόν. Το συμβόλαιό μου με τον ΣΚΑΪ τελείωνε τον Ιούνιο. Τότε ακόμα δεν είχαμε αποφασίσει με το κανάλι ότι δεν θα συνεχίσω. Η σχέση μου με τον ΣΚΑΪ δεν έχει να κάνει με αριθμούς. Ήμουν εκεί 15 χρόνια, από παιδάκι. Είχα κάποιες προτάσεις, ήταν σε εξέλιξη και κάποιες διαπραγματεύσεις με το κανάλι και τελικά ήρθε ο Γιώργος Παπαδάκης και του είπα το “ναι”. Παρότι μέσα μου ήξερα ότι θα πω ναι, σκεφτόμουν “σε περίπτωση που δεν… πως λες “όχι” στον Γιώργο Παπαδάκη;» είπε η Μαρία Αναστασοπούλου.

Ο Δημήτρης Οικονόμου και τα πλάνα για το μέλλον της εκπομπής

Φυσικά από τη συζήτηση δε θα μπορούσε να λείψει και η αναφορά στον Δημήτρη Οικονόμου με τον οποίο για πολλά χρόνια παρουσίαζαν μαζί μια εκπομπή στον ΣΚΑΪ.

«Με τον Δημήτρη Οικονόμου ήμασταν μαζί έξι χρόνια. Αυτή η εκπομπή ήταν καψούρα για μένα, αλλά θεώρησα πολύ σημαντικό να έχω στο βιογραφικό μου μια συνεργασία με τον Γιώργο Παπαδάκη…. Είναι υγιές να υπάρχουν πολλές εκπομπές. Ο Δημήτρης Οικονόμου μου έμαθε ότι σε αυτή τη δουλειά πρέπει να είμαι σκληρή, στην αρχή δεν ήμουν. Ένα από τα πολλά που μου έμαθε και τον άπλετο χώρο που μου έδωσε μου έμαθε να είμαι πιο αυστηρή. Είναι δουλειά» είπε η δημοσιογράφος στην ερώτηση «Πώς το πήρε ο Δημήτρης Οικονόμου;»

«Μελετούσα τον Γιώργο Παπαδάκη. Καθόμουν όλο το καλοκαίρι στην παραλία και έβλεπα τις εκπομπές του…Δεν έχω βγάλει ακόμα ολοκληρωμένο συμπέρασμα αλλά μπορώ να σου πω ότι θα σου δώσει όσο χώρο χρειάζεσαι αρκεί να νιώσει ασφαλής και ότι αυτό που πας να πεις δε θα τον εκθέσει… Ο Γιώργος είναι απρόβλεπτος. Έχει πολύ χιούμορ.. Είναι τρομερός στη δουλειά, ξέρει τα πάντα, διαβάζει τα πάντα, ξέρει πράγματα που δεν ξέρει κανείς άλλος» ανέφερε σε άλλο σημείο η Μαρία Αναστασοπούλου.

Όσο για το αν υπάρχει στο πλάνο της εκπομπής σταδιακά μέσα στη χρονιά ο Γιώργος Παπαδάκης να βρεθεί πίσω από τις κάμερες και να αναλάβει εκείνη εξ ολοκλήρου την παρουσίαση, η Μαρία Αναστασοπούλου είπε: «Δεν υπάρχει σχέδιο. Δεν ήρθα για να κάνω μόνη μου την εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη, αλλά για να την κάνω με τον Γιώργο Παπαδάκη. Ο Γιώργος αποφασίζει για την εκπομπή του. Η εκπομπή είναι δική του και από φέτος συμπορευόμαστε».

Ξυπνάει 03:05 για το ψυχολογικό κομμάτι και μετακόμισε για να είναι πιο κοντά στο στούντιο. Ο Γιώργος Παπαδάκης είναι πάντα πρώτος στο στούντιο και στις 4 φωνάζει για σύσκεψη.

«Αγαπάω πάρα πολύ το ραδιόφωνο που δεν θα το άφηνα ούτε για λίγο», εξομολογήθηκε.

Για την προσωπική της ζωή: «Για εμένα ήταν πολύ σημαντικό να ξυπνάω χαρούμενη το πρωί. Συμβαίνει αυτό και είμαι ευγνώμων για ό,τι μου συμβαίνει στην προσωπική μου ζωή. Προτεραιότητα είναι να είναι καλά οι δικοί μου άνθρωποι» δήλωσε ενώ μίλησε και για τον σύντροφό της Γιάννη Κολοκυθά με τον οποίο είναι αρκετά χρόνια ζευγάρι.

«Δεν έχω κάνει ποτέ σκηνή ζηλοτυπίας στον σύντροφό μου και το έχει παράπονο» ανέφερε η δημοσιογράφος με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να τον καλεί στο τηλέφωνο για να του δώσει συγχαρητήρια.

Οι γονείς της αστυνομικοί και οι δύο. «Πήγαινα στο αστυνομικό τμήμα τα καλοκαίρια», δήλωσε. «Πήγαινα κυρίως στης μαμάς μου το αστυνομικό τμήμα. Δεν έχω αδέρφια, είμαι κακομαθημένη».

Δεν μαγειρεύει, αλλά καλεί κόσμο να του κάνει το τραπέζι. «Η μαμά μου είναι από την Κρήτη και μαγειρεύει συγκλονιστικά».

Η Μαρία Αναστασοπούλου αναφέρθηκε και στις περιπτώσεις που χάνει την ψυχραιμία του και είναι σε αυτές της κακοποίησης ζώων. Ο «Σωτήρης» είναι ο σκύλος της και έχει γνωρίσει την Αντριάνα Λίμα.

