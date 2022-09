Κοινωνία

Άλιμος: Νεκρός ο 25χρονος που είχε εξαφανιστεί μυστηριωδώς

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον νεαρό αγνοούμενο. Πού εντοπίστηκε η σορός του. Η ανακοίνωση του "Χαμόγελου του Παιδιού".

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 25χρονου που είχε εξαφανιστεί από τον Άλιμο το πρωί της Κυριακής 25 Σεπτεμβρίου και είχε εκδοθεί missing alert.

Ο σορός του νεαρού άνδρα βρέθηκε στον Κουβαρά Αττικής με τις αρχές να διερευνούν τις αιτίες θανάτου.

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»:

Η αναζήτηση του Θανάση Καλαματιανού, 25 ετών, έληξε σήμερα με τραγικό τρόπο. Η σορός του βρέθηκε στην περιοχή του Κουβαρά στην Αττική. Οι συνθήκες θανάτου διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Εκφράζουμε τη λύπη μας για τον άδικο χαμό ενός νέου ανθρώπου και τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην οικογένειά του για οτιδήποτε χρειαστεί.

