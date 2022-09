Πολιτική

Χρυσή Αυγή: Αρχίζει ξανά η δίκη μετά από διακοπή δύο μηνών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το δικαστήριο κατά την προηγούμενη συνεδρίαση του απέρριψε το αίτημα αναβολής που υπέβαλε η υπεράσπιση του Νίκου Μιχαλολιάκου, επικαλούμενη προβλήματα υγείας

Στην τέταρτη συνεδρίαση του προχωρά σήμερα το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων ενώπιον του οποίου δικάζεται σε δεύτερο βαθμό η εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή.

Το δικαστήριο κατά την προηγούμενη συνεδρίαση του, στις 26 Ιουλίου, απέρριψε το αίτημα αναβολής που υπέβαλε η υπεράσπιση του αρχηγού της οργάνωσης, επικαλούμενη προβλήματα υγείας του καταδικασμένου σε κάθειρξη 13 ετών Νίκου Μιχαλολιάκου, μετά από πολυήμερη νοσηλεία του σε ΜΕΘ λόγω κορονοϊού. Ο συνήγορος του κατηγορούμενου προσκομίζοντας ιατρικές γνωματεύσεις επικαλέστηκε προβλήματα αντιληπτικής ικανότητας του Νίκου Μιχαλολιάκου, καθώς και κινητικά προβλήματα, για τα οποία από τις 6 Ιουνίου βρίσκεται σε πρόγραμμα αποκατάστασης εργοθεραπείας, λογοθεραπείας και αυτοεξυπηρέτησης.

Στην τελευταία συνεδρίαση πριν τις θερινές διακοπές με αφορμή το αίτημα αναβολής που διατύπωσε ο αρχηγός της οργάνωσης, ο μόνος που με την έναρξη της δίκης ,στις 15 Ιουνίου, ζήτησε την αναβολή της, διαφάνηκε πως πρόθεση του δικαστηρίου είναι να δικάσει την υπόθεση της εγκληματικής δράσης της Χρυσής Αυγής. Υπόθεση που αυτές τις ημέρες συμπληρώνει εννέα χρόνια από την εισαγωγή της ενώπιον των δικαστικών αρχών, οι οποίες μετά την δολοφονία του Παύλου Φύσσα κινήθηκαν ακαριαία αντιμετωπίζοντας τις έως τότε "μεμονωμένες πράξεις" μελών της Χρυσής Αυγής ως συντονισμένη, οργανωμένη και άνωθεν καθοδηγούμενη δράση εγκληματικής οργάνωσης.

Στην πρόταση της για απόρριψη της αναβολής που αιτήθηκε η πλευρά του Νίκου Μιχαλολιάκου η Εισαγγελέας του δικαστηρίου Κυριακή Στεφανάτου, ανέφερε,μεταξύ άλλων, πως το αντικείμενο της δίκης "είναι δημοσίου συμφέροντος καθώς αφορά τη λειτουργία κοινοβουλευτικού κόμματος, αλλά και τεράστιου κοινωνικού ενδιαφέροντος", ενώ επεσήμανε πως οι συγγενείς του Παύλου Φύσσα έχουν δικαίωμα σε "ταχεία εκδίκαση και όχι αφόρητη διαιώνιση της διαδικασίας".

Πρόοδο της δίκης επικαλούμενος το δικαίωμα του "να αποδείξει την αδικία που έγινε σε βάρος του" ζήτησε και ο Γιάννης Λαγός, ο οποίος από τις πρώτες συνεδριάσεις άκουσε τους δικαστές να του αρνούνται την έξοδο του από την φυλακή. Ο ευρωβουλευτής, που έχει αποχωρήσει από την Χρυσή Αυγή, φαίνεται πως έχει επιλέξει να είναι παρών σε κάθε δικάσιμο του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου σε αντίθεση με την πρώτη δίκη στην οποία , όπως και ο άλλοτε αρχηγός του, είχε εμφανιστεί μόνο για να απολογηθεί.

Κατά την τελευταία δικάσιμο, κάποιοι συνήγοροι υπεράσπισης, επικαλούμενοι αποφάσεις της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, έθεσαν θέμα περί αποχής τους αναφερόμενοι σε τρίτη κατά σειρά διακοπή της δίκης. Το ζήτημα που έθεσαν οι συνήγοροι προκάλεσε την σφοδρή αντίδραση της Πολιτικής Αγωγής, η οποία τόνισε ότι η απόφαση περί αποχής των δικηγόρων αφορά δίκες που διακόπτονται χωρίς να έχουν ξεκινήσει και όχι την παρούσα η οποία έχει ξεκινήσει, έχουν εκφωνηθεί μάρτυρες και το δικαστήριο έχει λάβει αποφάσεις επί αιτημάτων.

Ειδήσεις σήμερα:

Φυσικό αέριο: Πλαφόν στην τιμή ζητούν η Ελλάδα και άλλες 14 χώρες της ΕΕ

Άλιμος: Νεκρός ο 25χρονος που είχε εξαφανιστεί μυστηριωδώς

Rapid test δωρεάν την Τεταρτη σε 193 σημεία