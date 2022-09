Οικονομία

Σλοβακία – ενεργειακή κρίση: Φόβοι για κατάρρευση της οικονομίας

Ο Σλοβάκος Πρωθυπουργός είπε πως θα είναι αναγκασμένος να εθνικοποιήσει προμηθευτές ενέργειας, αν δεν λάβει στήριξη από τος Βρυξέλες.

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Έντουαρντ Χέγκερ φοβάται πως οι ραγδαία αυξανόμενες τιμές της ενέργειας έχουν φέρει την οικονομία της χώρας του αντιμέτωπη με κίνδυνο «κατάρρευσης», σύμφωνα με δηλώσεις του που δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Financial Times.

Ο κ. Χέγκερ εξήγησε πως οι αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρισμού μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία την 24η Φεβρουαρίου θα «σκοτώσουν» τη σλοβακική οικονομία εάν δεν λάβει υποστήριξη δισεκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εάν δεν υπάρξει στήριξη από τις Βρυξέλλες, ο κ. Χέγκερ είπε πως θα είναι αναγκασμένος να εθνικοποιήσει προμηθευτές ενέργειας.

