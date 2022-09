Κοινωνία

Μενίδι: Αυτοκίνητο παρέσυρε αστυνομικούς

Ένα ΙΧ χτύπησε μοτοσικλέτα της ΔΙ.ΑΣ με 2 αστυνομικούς οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο 401 ΓΣΝΑ

Τροχαίο ατύχημα με θύματα 2 αστυνομικούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Μενίδι, επί της Λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή.

ΙΧ αυτοκίνητο χτύπησε και παρέσυρε για μερικά μέτρα μοτοσικλέτα της ομάδας ΔΙ.ΑΣ με τους δυο επιβάτες της.

Οι αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά, αλλά χρειάστηκε να μεταφερθούν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο 401 ΓΣΝΑ για ιατρονοσηλευτική περίθαλψη και εξετάσεις.

Γίνονται έρευνες για να εξακριβωθεί πως ακριβώς έγινε το περιστατικό, με τα πρώτα στοιχεία να κάνουν λόγο για τροχαίο ατύχημα.

