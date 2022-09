Κοινωνία

“Καλημέρα Ελλάδα” - Βιασμός ανήλικης: Τι υποστηρίζει ο πατριός της (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Είναι φαντασιόπληκτη» λέει η μητέρα της 13χρονης που κατήγγειλε τον πατριό της για βιασμό. Τι είπε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" για την υπόθεση ο δικηγόρος του κατηγορούμενου.

Σοκ έχει προκαλέσει η καταγγελία μίας 13χρονης ότι έπεσε θύμα βιασμού κατ΄εξακολούθηση από τον πατριό της στο Ηράκλειο.

Την ίδια στιγμή στο πλευρό του συζύγου της τάσσεται η μητέρα της 13χρονης, η οποία υποστηρίζει ότι η κόρη της είναι φαντασιόπληκτη και βγάζει ιστορίες από το μυαλό της.

Από τη πλευρά του και αναφερόμενος στην καταγγελία βιασμού ο δικηγόρος του κατηγορούμενου, Ελευθέριος Κάρτσωνας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα" τόνισε ότι ο εντολέας του δηλώνει αθώος και ουδεμία σχέση έχει με τα καταγγελλόμενα.

Δεν έχει περιέλθει εις γνώση μας πληροφόρηση για ευρήματα ιατροδικαστικά, είπε ο κ. Κάρτσωνας.

Τέλος, όσον αφορά τη σχέση του πατριού και της ανήλικης είπε ότι είχαν μία καταπληκτική σχέση και τίποτα δεν προμήνυε αυτό που συνέβη.

Σημειώνεται, πως ο 46χρονος πήρε προθεσμία και θα απολογηθεί την Πέμπτη. Στον 46χρονο ασκήθηκε ποινική δίωξη για βιασμό και κατάχρηση σε ασέλγεια ανηλίκου, που δεν έχει συμπληρώσει τα 14 έτη.

Ειδήσεις σήμερα:

Άλιμος: Νεκρός ο 25χρονος που είχε εξαφανιστεί μυστηριωδώς

Μενίδι: Αυτοκίνητο παρέσυρε αστυνομικούς

Παγώνη για μελέτη Τσιόδρα - Λύτρα: Εμείς δίνουμε έμφαση στα στοιχεία των νοσοκομείων (βίντεο)