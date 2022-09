Πολιτισμός

Robert Cormier: Νεκρός στα 33 του

"Έφυγε" ο Robert Cormier σε ηλικία μόλις 33 ετών, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και όσους τον γνώριζαν. Που οφείλεται ο θάνατό του.

Ο ηθοποιός Robert Cormier έφυγε από την ζωή την περασμένη Παρασκευή, με την αιτία θανάτου να μην έχει γίνει ακόμη γνωστή. Ήταν μόλις 33 ετών και η αδελφή του δήλωσε στο «The Hollywood Reporter» ότι πέθανε σε νοσοκομείο του Οντάριο, λόγω τραυματισμών που υπέστη από πτώση.

Όπως δήλωσαν οι δικοί του άνθρωποι μετά τον θάνατό του, ο ηθοποιός «είχε πάθος να βοηθάει τους άλλους και πάντα προσπαθούσε να πετύχει περισσότερα. Του άρεσαν οι βραδιές ταινιών με την οικογένειά του και θαύμαζε πολύ τον πατέρα του. Επηρέασε πολλούς ανθρώπους σε όλη του τη ζωή, είτε επρόκειτο για οικογένεια είτε για συμπαίκτες και φίλους».

Μετά την είδηση του θανάτου του, το UPtv – που προβάλλει το Heartland – απέτισε φόρο τιμής στον εκλιπόντα ηθοποιό στο Instagram: «Ο Robert Cormier, γνωστός και ως Finn του Heartland, ήταν ένα εκπληκτικό ταλέντο, που έφυγε πολύ νωρίς», έγραψε το δίκτυο μαζί με μια φωτογραφία του ηθοποιού με τη συμπρωταγωνίστριά του Amber Mitchell.

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατό του. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους φίλους, την οικογένεια και τους συναδέλφους του», πρόσθεσαν.

Ο Comier εμφανίστηκε στο «Heartland» στη 15η σεζόν της σειράς. Πριν από το «Heartland», ο ηθοποιός έπαιζε τον Kit Jenning στη σειρά «Slasher» του Netflix. Είχε, επίσης, guest εμφανίσεις στις σειρές «Designated Survivor», «Ransom» και «American Gods», μεταξύ άλλων τηλεοπτικών ρόλων, σύμφωνα με τη σελίδα του στο IMDb.

