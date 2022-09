Κοινωνία

Καρπενήσι: Κορυφώνεται η αγωνία για τη 48χρονη αγνοούμενη (βίντεο)

Η έρευνα θα συνεχιστεί και σήμερα. Τι προβληματίζει τις αρχές.

Κορυφώνεται η αγωνία για τον εντοπισμό της 48χρονης που έχει να δώσει σημεία ζωής από την Πέμπτη στο Καρπενήσι, όταν το αυτοκίνητό της βρέθηκε σταθμευμένο στη γέφυρα Τατάρνα.

Μάλιστα είχε επιστρατευτεί και ειδικό drone της ομάδας διάσωσης ΟΦΚΑΘ από τη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα αναζητούσε στοιχεία στον βυθό της λίμνης Κρεμαστών.

Σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες, το εν λόγω drone που διευκόλυνε ιδιαίτερα τους βατραχανθρώπους του Λιμενικού αλλά και την έρευνα ειδικότερα, καθώς ήταν δύσκολο να μεταβούν στον βυθό της λίμνης, λόγω των φερτών υλικών. Συνεπώς, μετά τη σάρωση του βυθού, και παρόλο που υπάρχει εικόνα σχετικά με την συνέχεια των ερευνών, δεν βρέθηκε ίχνος της γυναίκας, κάποιο σώμα ή κάποιο ρούχο της.

Φίλος του πατέρα της 48χρονης μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" και αποκάλυψε πως "η σορός του είχε βρεθεί στο Καβούρι προς τη Βάρκιζα, ήταν ένας ευχάριστος άνθρωπος, γλεντζές δεν ξέρω πως έφτασε σε αυτό το σημείο

Σύμφωνα, μάλιστα, με το ρεπορτάζ το ζευγάρι είχε έντονους τσακωμούς για τα περιουσιακά στοιχεία. Ο ένας από το ζευγάρι ήθελε να εκποιήσουν την περιουσία για μία πιο άνετη ζωή και ο άλλος δεν το δεχόταν.

Υπενθυμίζεται πως το sonar του Ερυθρού Σταυρού είχε δώσει κάποιο στίγμα ότι υπάρχει κάτι στον βυθό της λίμνης το οποίο, θα έπρεπε να ερευνηθεί περαιτέρω.

Στην εκπομπή μίλησε και ο κ. Καλλιακμάνης αναφέροντας πως " ήταν ένα ευτυχισμένο ζευγάρι που έκανε τα ταξίδια του και μέχρι το τελευταίο περιστατικό κακοποίησης δεν υπήρχαν στοιχεία ενδοοικογενειακής βίας" και συνέχισε λέγοντας πως "τον τελευταίο καιρό όλοι εκεί στην περιοχή έβλεπαν τη 48χρονη προβληματισμένη, το ίδιο και το σύζυγό της".

"Πολλές φορές οι ιστορίες επαναλαμβάνονται, όταν είχε βρεθεί το πτώμα του πατέρα της πίστευαν ότι ήταν θύμα ληστείας, όμως πάνω του βρέθηκε μεγάλο χρηματικό ποσό, άρα αποκλέιστηκε το ενδεχόμενο" ανέφερε ο κ. Καλλιακμάνης.

Η έρευνα θα συνεχιστεί και σήμερα και αυτό που προβληματίζει τις Αρχές είναι ότι εάν η γυναίκα όντως έπεσε από τη γέφυρα ή βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχουν σκέψεις να ξεκινήσουν κάποιες ομάδες ανθρώπων που ειδικεύονται στην αναζήτηση, ανάμεσά τους και κυνηγοί από την Θεσσαλονίκη, οι οποίοι θα «σαρώσουν» την περιοχή 2 – 2,5 χιλιομέτρων, και να ξεκαθαριστεί το εάν έχει πέσει στη λίμνη ή όχι.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι εάν η γυναίκα είχε πέσει τη λίμνη θα είχε αναδυθεί το σώμα της στην επιφάνεια, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας. Οι αρχές εκτιμούν ότι εάν βρίσκεται στη λίμνη η 48χρονη, μπορεί να είχε κάποια βαρίδια ή η ίδια να είχε βάλει βαράκια γυμναστικής στα πόδια της.

