Ηράκλειο: Έκανε μπάχαλο την πτήση και συνελήφθη

Ο Πολωνός τουρίστας μπήκε μεθυσμένος στην πτήση των διακοπών του, με αποτέλεσμα αντί για το ξενοδοχείο να καταλήξει στο κρατητήριο.

Τον πανικό έσπειρε ένας επιβάτης στην πτήση από Πολωνία για Ηράκλειο.

Ο 35χρονος που ταξίδευε το μεσημέρι της Τρίτης από Κρακοβία για Ηράκλειο προκειμένου να κάνει τις διακοπές του, υπό την επήρεια μέθης προκάλεσε αναστάτωση στην πτήση με την προκλητική συμπεριφορά του και παρά τις συστάσεις πιλότου και πληρώματος, συνέχιζε να δημιουργεί προβλήματα, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια του αεροσκάφους και των επιβατών.

Μάλιστα όταν το πλήρωμα του ζητούσε επίμονα να καθίσει στο κάθισμα του εκείνος συνέχιζε να φωνάζει και να καταγγέλλει ότι τον έκλεψαν.

Ο 35χρονος Πολωνός κατέληξε τελικά στο κρατητήριο αφού στην πίστα του αεροδρομίου τον περίμεναν οι αστυνομικοί.

