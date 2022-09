Κοινωνία

"Το Πρωινό" - Μάνος Δασκαλάκης: Η καθημερινότητά του και η "δική του αλήθεια" (βίντεο)

Πώς είναι η νέα του καθημερινότητα και τι ανέφερε στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση.

Ο Μάνος Δασκαλάκης συνεχίζει την καθημερινότητά του, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, με χαμηλούς τόνους ενώ έχει προχωρήσει τη ζωή του με μία νέα σύντροφο.

Όπως ανέφερε δημοσιογράφος στην εκπομπή "Το Πρωινό" "ο Μάνος νιώθει ντροπή για όλο αυτό που συμβαίνει', ενώ έχει αποφασίσει να μην φαίνεται τόσο"

Ο ίδιος κάτω από άκρα μυστικότητα κατέθεσε στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση των θανάτων της Μαλένας και της Ίριδας πριν από λίγες ημέρες.

Ήθελε να αποφύγει δημοσιογράφους και τηλεοπτικές κάμερες και πήγε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων πολύ νωρίς το πρωί.

Εκτός όμως από την κατάθεση που έδωσε δήλωσε και παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για τις δολοφονίες των δύο παιδιών του.

«Θέλω να τιμωρηθεί αυτός που ευθύνεται για τους θανάτους των κοριτσιών» είπε στη δικαστική λειτουργό. Αυτό σημαίνει ότι ποινικά βρίσκεται απέναντι στην Ρούλα Πισπιρίγκου και σε αυτή την υπόθεση, καθώς ήδη έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και στην υπόθεση για τη δολοφονία της Τζωρτζίνας.

