Δίκη Χρυσής Αυγής: Ένταση από υποστηρικτές Κασιδιάρη - Λαγού

Υποστηρικτές Κασιδιάρη και Λαγού φώναζαν «Ηλία θυμήσου, είμαστε μαζί σου». Μαζέψτε τους φώναζε η Μάγδα Φύσσα.

Με κατειλημμένες όλες τις θέσεις που διατίθενται για κοινό από την πλευρά της Χρυσής Αυγής και παρόντα στο δικαστήριο τον Ηλία Κασιδιάρη, συνεχίζεται ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων η δευτεροβάθμια δίκη για την εγκληματική οργάνωση.

Στο δικαστήριο, που και σήμερα αναπτύσσουν αιτήματα οι κατηγορούμενοι Ιωάννης Λαγός -παρών στην αίθουσα- και Νίκος Μιχαλολιάκος που εκπροσωπείται, έχουν προσέλθει αρκετοί οπαδοί ( στην αίθουσα διατίθενται 75 θέσεις στην πλευρά της Χρυσής Αυγής) τόσο του για πρώτη φορά παρόντα Ηλία Κασιδιάρη, όσο και του ευρωβουλευτή Λαγού, οι οποίοι μάλιστα υποδέχθηκαν τους δύο καταδικασμένους με χειροκροτήματα και επευφημίες.

Από την άλλη πλευρά, δεκάδες είναι και σήμερα, εντός και εκτός της αίθουσας, αυτοι που βρίσκονται στο πλευρό της Μάγδας Φύσσα, μέλη αντιφασιστικών οργανώσεων.

Μάλιστα, σημειώθηκε ένταση στο ακροατήριο με αντιπαράθεση συνθημάτων των δύο πλευρών.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε με τη διακοπή της δίκης, προκειμένου το δικαστήριο να συσκεφθεί επί δικονομικών ζητημάτων. Όταν οι αστυνομικοί συνόδευαν τον κρατούμενο Ηλία Κασιδιάρη στο κελί, συγκεντρωμένοι φίλοι και οπαδοί του άρχισαν να φωνάζουν δυνατά το σύνθημα «Ηλία θυμήσου, είμαστε μαζί σου».

Η απέναντι πλευρά ανταπάντησε, αμέσως, φωνάζοντας «ο Παύλος ζει, τσακίστε τους Ναζί». Τα αίματα άναψαν και οι δύο ομάδες πλησίαζαν η μία την άλλη παρόλο που ανάμεσα τους παρεμβάλλεται χώρος με κενές θέσεις που φρουρείται από αστυνομικούς. Η Μάγδα Φύσσα εκνευρισμένη βλέποντας το κοινό της Χρυσής Αυγής να πλησιάζει και να φωνάζει πολύ δυνατά διαμαρτυρήθηκε στους αστυνομικούς: «Τι αστυνομία είστε; Μαζέψτε τους φασίστες! Δεν ντρέπεστε λίγο;».

Με την έναρξη της διαδικασίας, η υπεράσπιση του Νίκου Μιχαλολιάκου ζήτησε τα έγγραφα που σχετίζονται με το αποδεικτικά της κλήτευσής του, προκειμένου, όπως τόνισε, να επανέλθει εφόσον το κρίνει με σχετικό αίτημα για μη νόμιμη κλήτευση του αρχηγού της οργάνωσης.

«Για πρώτη φορά ο Νίκος Μιχαλολιάκος παρίσταται δικονομικά σήμερα. Διατείνεται ότι ποτέ δεν έλαβε γνώση του αποδεικτικού της κλήσης. Ο κ. Μιχαλολιάκος βρισκόταν στη ΜΕΘ 12 με 22 Μαΐου 2022. Αγνοεί παντελώς ποιος παρέλαβε την κλήση για λογαριασμό του γιατί ο ίδιος διατείνεται ότι δεν έλαβε γνώση» είπε χαρακτηριστικά ο εκ των συνηγόρων του, Δημήτρης Παπαδέλης.

Από την πλευρά του Ιωάννη Λαγού, ο συνήγορος του, Κωνσταντίνος Πλεύρης, έθεσε και πάλι θέμα ακυρότητας της διαδικασίας, προκαλώντας την αντίδραση της πρόεδρου. Ο υπερασπιστής αναφέρθηκε για άλλη μία φορά σε δηλώσεις της Προέδρου της Δημοκρατίας γύρω από την πρωτόδικη καταδίκη, αλλά και τη στάση των κομμάτων, φτάνοντας να κάνει αναφορές στη δίκη της Χούντας, ισχυριζόμενος πως ο εντολέας του είναι πολιτικός και όχι ποινικός κρατούμενος.

Η διαδικασία συνεχίζεται

