Ανδρουλάκης σε Στολτενμπεργκ: Οι δηλώσεις σας θυμίζουν Πόντιο Πιλάτο

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι ο Ερντογάν μιμείται τον αναθεωρητισμό και τον αυταρχισμό του Πούτιν.

Την αναθεωρητική στάση της Τουρκίας ανέδειξε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση της ομάδας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στις Βρυξέλλες με προσκεκλημένο τον γγ του ΝΑΤΟ, και ταυτόχρονα καταδίκασε την πολιτική των ίσων αποστάσεων, που υιοθετεί ο κ. Στόλτενμπεργκ απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις.

«Αν αφήσουμε τους αυταρχικούς αναθεωρητές ηγέτες να παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, τότε οδηγούμαστε σε καταστροφικές μη αναστρέψιμες καταστάσεις, όπως είπατε στην πρωτολογία σας (σσ.Στόλτενμπεργκ. Και συμφωνούμε απόλυτα», ανέφερε συγκεκριμένα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, ενώ πρόσθεσε ότι οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές πήραν ξεκάθαρη θέση απέναντι στην παράνομη εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία και στήριξαν τον ουκρανικό λαό έμπρακτα με την αποστολή βοήθειας.

Ο κ. Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι υπάρχει μια χώρα στη νατοϊκή συμμαχία, η οποία δεν έχει επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία κρατώντας μια αμφιλεγόμενη στάση. «Η χώρα αυτή είναι η Τουρκία και μάλιστα ο πρόεδρός της μιμείται τον αναθεωρητισμό και τον αυταρχισμό του Πούτιν. Κάθε μέρα έχουμε μια σκληρή δήλωση πολεμικού χαρακτήρα εις βάρος της Ελλάδας » τόνισε. Υπογράμμισε ακόμη ότι ο Τούρκος Πρόεδρος συχνά μιλά κατά της Συνθήκης της Λωζάνης και μάλιστα φτάνει στο σημείο να αμφισβητεί ευθέως ακόμη και την εθνική κυριαρχία της Ελλάδας.

Επίσης, σημείωσε ότι παραβιάζει τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο με πρόσφατο παράδειγμα τις παράνομες δραστηριότητες στα Βαρώσια και παράλληλα υποδύεται τον υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, υπονομεύει το κράτος δικαίου με θύματα χιλιάδες πολίτες στο εσωτερικό της χώρας του.

"Μας προκαλεί εντύπωση που δεν βλέπετε τον ελέφαντα στο δωμάτιο! Πολλές φορές οι δηλώσεις σας ηχούν στα αυτιά του ελληνικού λαού ως δηλώσεις Πόντιου Πιλάτου”, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης απευθυνόμενος στον γ.γ του ΝΑΤΟ.

Σχολίασε και την παρότρυνσή του ότι είναι αναγκαίο τα ευρωπαϊκά κράτη να προχωρήσουν σε μεγαλύτερες επενδύσεις εξοπλιστικών προγραμμάτων για να ενισχύσουν την άμυνα τους απέναντι σε εξωτερικούς κινδύνους. «Στην Ελλάδα, μολονότι περάσαμε μια πολύ μεγάλη οικονομική κρίση και είναι αναγκαίο να επενδύσουμε στο κοινωνικό κράτος και σε υποδομές για να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες και να χαραχθεί μια νέα αναπτυξιακή πορεία, υπογράψαμε πολύ μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα για να ενισχύσουμε την αποτρεπτική μας δύναμη. Κι όμως, δεν έχουμε δει την έμπρακτη αλληλεγγύη σας ούτε ανάλογες πρωτοβουλίες, που θα απαντούσαν στην κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα εις βάρος της Ελλάδας», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

