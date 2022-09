Αθλητικά

Ο Ρονάλντο μιλάει με Αλ Χιλάλ

Οι Άραβες προσφέρουν «χρυσό» συμβόλαιο στον Πορτογάλο σούπερ σταρ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι πιθανό το επόμενο καλοκαίρι να συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία και την Αλ Χιλάλ, όπως αποκαλύπτει σχετικό ρεπορτάζ της αγγλικής εφημερίδας «Mirror».

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αρνήθηκε το καλοκαίρι μια απίστευτη προσφορά από τον σαουδαραβικό σύλλογο, ο οποίος τού πρόσφερε διετές συμβόλαιο, με συνολικές απολαβές κοντά στα 200 εκατ. ευρώ!

Η Αλ Χιλάλ, όμως, επιμένει και ελπίζει πως το επόμενο καλοκαίρι θα μπορέσει να ολοκληρώσει τη μεγάλη αυτή μεταγραφή. «Ναι μιλάμε με τον Ρονάλντο και αισιοδοξούμε πως το επόμενο καλοκαίρι θα μπορέσουμε να κάνουμε το όνειρο πραγματικότητα», δήλωσε σχετικά ο πρόεδρος της Αλ Χιλάλ, Φαχάντ μπεν Ναφέλ.

