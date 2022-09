Αθλητικά

ΑΝΤ1: “Ο δρόμος για το Κατάρ” έρχεται το Σαββατοκύριακο

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12:00, ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος και η Έλενα Παπαδοπούλου, θα μας βάζουν στο κλίμα με την εκπομπή «Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΡ».

Το Μουντιάλ, η καρδιά του βασιλιά των σπορ, θα χτυπά για έναν ολόκληρο μήνα από τις 20 Νοεμβρίου έως τις 18 Δεκεμβρίου, στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ. Οι 64 αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος που θα καθηλώσει δισεκατομμύρια φιλάθλους σε όλο τον κόσμο, θα μεταδοθούν ζωντανά και αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Από το Σάββατο 1η Οκτωβρίου ο ΑΝΤ1 μετρά αντίστροφα για τη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ του Κατάρ 2022, του πρώτου χειμερινού Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου που θα πραγματοποιηθεί στη Μέση Ανατολή.

Αυτό το Σαββατοκύριακο μας κάνουν ποδαρικό ο προπονητής Τάκης Λεμονής και ο Ολλανδός πρώην ομοσπονδιακός προπονητής, Τζον Φαν’τ Σχιπ, ενώ θα προβληθούν αποκλειστικές συνεντεύξεις του Βραζιλιάνου σταρ του Παναθηναϊκού, Μπερνάρ και του Γερμανού άσου του ΠΑΟΚ, Καλέντ Νάρεϊ.

«Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΡ» θα προβάλλεται για 8 Σαββατοκύριακα, πριν από τη σέντρα του πρώτου αγώνα του 22ου Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και θα τα έχει όλα!

Ομάδες και σταρ της στρογγυλής θεάς που θα λάβουν μέρος στο Μουντιάλ.

Παρουσίαση των 8 γηπέδων ποδοσφαίρου του Κατάρ που θα εντυπωσιάσουν.

Αποκλειστικές συνεντεύξεις από ξένους παίκτες που αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα και έχουν προκριθεί με την Εθνική Ομάδα της χώρας τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.

Ιστορίες από τα… παλιά, των πιο σημαντικών στιγμών της διοργάνωσης, αλλά και αφιερώματα στους θρύλους του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.

Σημαντικούς προσκεκλημένους από τον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου και επώνυμους φιλάθλους καλεσμένους ζωντανά στο στούντιο και σε συνδέσεις.

«Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΡ» με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο και την Έλενα Παπαδοπούλου έρχεται το Σάββατο 1η Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12:00.

Δείτε το trailer:

