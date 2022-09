Οικονομία

Νέα Ζηλανδία: Απαγορεύτηκε η εξαγωγή ζώντων ζώων δια θαλάσσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Νέα Ζηλανδία φιλοδοξεί να καταστεί παγκόσμιος ηγέτης σχετικά με τις προδιαγραφές για την ευημερία των ζώων.

Η Νέα Ζηλανδία απαγόρευσε σήμερα την εξαγωγή ζώντων ζώων δια θαλάσσης από τον Απρίλιο του 2023 επικαλούμενη την ευημερία τους με μια απόφαση που θα επηρεάσει τους βασικούς εμπορικούς της εταίρους, περιλαμβανομένης της Αυστραλίας και της Κίνας.

Η απαγόρευση είχε προαναγγελθεί και επιβάλλεται μετά τη βύθιση το 2020 ενός πλοίου στα ανοιχτά της Ιαπωνίας, το οποίο είχε αποπλεύσει από τις ακτές της Νέας Ζηλανδίας με περίπου 6.000 αγελάδες και 43 μέλη πληρώματος.

Ο υπουργός Γεωργίας Ντέμιαν Ο΄Κόνορ δήλωσε ότι η νομοθεσία που απαγορεύει τις εξαγωγές θα προστατεύσει τη φήμη της Νέας Ζηλανδίας ως ενός παγκόσμιου ηγέτη σχετικά με τις προδιαγραφές για την ευημερία των ζώων.

"Αυτό το νομοσχέδιο ενισχύει τη φήμη της Νέας Ζηλανδίας ως ενός ασφαλούς και ηθικού παραγωγού προϊόντων διατροφής υψηλής ποιότητας", είπε ο υπουργός και πρόσθεσε ότι θα είναι μικρός ο αντίκτυπος στις εξαγωγές.

Οι εξαγωγές ζώντων ζώων δια θαλάσσης αντιστοιχούν στο 0,2% περίπου των εσόδων, ύψους περίπου 33,58 εκατομμυρίων δολαρίων, τον χρόνο από το 2015 ως το 2019.

Η εξαγωγή ζώντων ζώων αεροπορικώς θα εξακολουθήσει να επιτρέπεται.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο: Έκανε μπάχαλο την πτήση και συνελήφθη

Μενίδι: Αυτοκίνητο παρέσυρε αστυνομικούς

Κάρπαθος: Ασέλγησε σε ανήλικο με αντάλλαγμα… τσιγαριλίκι