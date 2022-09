Ζώδια

Λίτσα Πατέρα – Ζώδια: Ο Μπάιντεν, ο Πούτιν και οι προβλέψεις της Τετάρτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

"Την Πέμπτη μπαίνει η Αφροδίτη στο Ζυγό και αυτό σημαίνει πως έρχονται έρωτες" είπε η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό», Λίτσα Πατέρα, το μεσημέρι της Τρίτης, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις.

Στη συνέχεια ανφέρθηκε σε προβλέψεις που η ίδια είχε κάνει το 2021 για το Μπάιντεν και τον Πούτιν τονίζοντας πως "ο Ρώσος Πρόεδρος ανήκει στο ζώδιο του Ζυγού, πράγμα που σημαίνει ότι τα ζυγίζει όλα".

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

