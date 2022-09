Πολιτική

Ελληνοτουρκικά – Ακάρ: Παραληρηματικό ξέσπασμα κατά της Ελλάδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, έδωσε ρεσιτάλ αμετροέπειας με διαστρέβλωση της αλήθειας και απειλές κατά της Ελλάδας.

Σε νέο παραληρηματικό ξέσπασμα κατά της Ελλάδας, προχώρησε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, κατηγορώντας μεταξύ άλλων τη χώρα μας για «αλαζονεία και υποκρισία».

«Η Ελλάδα, κάποιοι Έλληνες ανεύθυνοι πολιτικοί, δηλητηριάζουν τις σχέσεις Ελλάδας -Τουρκίας κάθε μέρα με νέο παραλήρημα. Η κατασκευή από την Ελλάδα ενός αποκαλούμενου μνημείου γενοκτονίας στην Κω αποτελεί άλλη μια πρόκληση από την Ελλάδα

Οι Έλληνες πολιτικοί αν ψάχνουν για πιστοποιητικό ντροπής, αρκεί να κοιτάξουμε στον καθρέφτη. Αυτοί οι υποκριτές όχι μόνο απειλούν τη σταθερότητα στην περιοχή, αλλά χειραγωγούν ξεδιάντροπα τα γεγονότα με κάθε ευκαιρία και σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Δεν διστάζουν να επιδείξουν μια αντιτουρκική στάση», ανέφερε ο κ. Ακάρ.

«Μετέτρεψαν το Αιγαίο σε νεκροταφείο προσφύγων. Η ιστορία θα γράψει ότι οι Έλληνες πολιτικοί άφησαν τους ανθρώπους να πεθαίνουν και ότι είχαν αίμα μωρών στα χέρια τους, όχι τις εφευρέσεις τους», συνέχισε τις αμετροεπείς δηλώσεις του ο κ. Ακάρ.

«Αυτοί οι υποκριτές δεν παίρνουν μάθημα από την ιστορία. Να έρθουν στο τραπέζι του διαλόγου ώστε να επιλυθεί στο πλαίσιο των σχέσεων καλής γειτονίας και μέσω αμοιβαίου διαλόγου. Σταματήστε να ακολουθείτε το λάθος μονοπάτι Αποφύγετε προβοκάτσιες που θα προκαλέσουν καταστροφή», κατέληξε.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο: Έκανε μπάχαλο την πτήση και συνελήφθη

Μενίδι: Αυτοκίνητο παρέσυρε αστυνομικούς

Κάρπαθος: Ασέλγησε σε ανήλικο με αντάλλαγμα… τσιγαριλίκι