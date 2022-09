Κοινωνία

Σχολικά γεύματα: Πότε ξεκινά η διανομή τους

Για πρώτη φορά θα ξεκινήσει τόσο νωρίς το πρόγραμμα διανομής 210.000 σχολικών γευμάτων το οποίο, με δεδομένο ότι είναι μισό εκατομμύριο οι μαθητές, καλύπτει το 40% των μαθητών και θα δοθούν σε 15% παραπάνω σχολεία φέτος, δήλωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η διανομή 210.000 σχολικών γευμάτων σε όλη τα σχολεία, διαβεβαίωσε η υφυπουργός Εργασίας, αρμόδια για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτή του ΚΚΕ Μαρίας Κομνηνάκα, η κ. Μιχαηλίδου απέρριψε τη κατηγορία για καθυστερήσεις και φέτος στη διανομή σχολικών γευμάτων, καθώς και τον ισχυρισμό ότι το πρόγραμμα καλύπτει μόλις το 10% των μαθητών.

«Υπάρχουν και φέτος καθυστερήσεις στη διανομή σχολικών γευμάτων. Μόνο το 10% των μαθητών λαμβάνει σχολικό γεύμα. Τα κονδύλια είναι καθηλωμένα στα περσινά επίπεδα την ίδια ώρα που για τις λαϊκές οικογένειες είναι σημαντικό στήριγμα. Υπάρχει ανάγκη γενίκευσης του προγράμματος σε όλες τις βαθμίδες των μαθητών», υποστήριξε η βουλευτής του ΚΚΕ.

«Για πρώτη φορά θα ξεκινήσει τόσο νωρίς το πρόγραμμα διανομής 210.000 σχολικών γευμάτων το οποίο, με δεδομένο ότι είναι μισό εκατομμύριο οι μαθητές, καλύπτει το 40% των μαθητών και θα δοθούν σε 15% παραπάνω σχολεία φέτος», απάντησε η υφυπουργός Εργασίας και συμπλήρωσε: «Τα προηγούμενα χρόνια ξεκίναγε η διανομή ακόμα και τον Απρίλιο. Πρώτη φορά ξεκινά τόσο νωρίς την ώρα που πρέπει, στην αρχή της σχολικής χρονιάς, και αυτό είναι μια κατάκτηση του υπουργείου. Ήδη η διαδικασία έχει ξεκινήσει».

Τέλος, η κ. Μιχαηλίδου διευκρίνισε ότι δεν μπορούσε νωρίτερα να ξεκινήσει η διαδικασία, καθώς πρέπει πρώτα να ερωτηθούν οι γονείς αν θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα και με βάσει τις απαντήσεις καθορίζεται ο ακριβής αριθμός των σχολικών γευμάτων.

