Ελληνοτουρκικά: Νέα υπερπτήση τουρκικού drone στο Αιγαίο

Συνεχίζει τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου η Τουρκία.

Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV που εισήλθε στο FIR Αθηνών, χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης, παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο και πέταξε, σήμερα, Τετάρτη, στις 12:29, πάνω από την Κίναρο, στα 19.000 πόδια.

Το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική.

