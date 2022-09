Κοινωνία

Ζωγράφου - Πανεπιστημιούπολη: Εξάρθρωση τριών συμμοριών

Τι ανακοινώθηκε στη σχετική ενημέρωση που ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,

Σε 32 συλλήψεις συνολικά, μελών τριών συμμοριών, που διέπρατταν ένοπλες ληστείες και διακινούσαν ναρκωτικά, με ορμητήριο τις φοιτητικές εστίες της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, κατά τη χθεσινή επιχείρηση της.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, οι τρεις συμμορίες διέπραξαν τουλάχιστον 29 ληστείες και κλοπές καθώς και πλήθος συναλλαγών διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Όπως τονίστηκε, οι κατηγορούμενοι είχαν φτάσει στο σημείο να κάνουν έλεγχο στα πρόσωπα που έμπαιναν στις παλιές φοιτητικές εστίες της Πολυτεχνειούπολης, ενώ είχαν απειλήσει με όπλο φοιτητή. Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, είχαν προβεί επίσης, σε ληστείες σε βάρος φοιτητών.

Στον συγκεκριμένο χώρο διέμεναν μόνιμα εννέα από τους κατηγορούμενους και περιστασιακά, δώδεκα συνεργοί τους, ενώ για όσα συνέβαιναν στην Πολυτεχνειούπολη είχε γίνει και σχετική καταγγελία από τον πρύτανη του Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, όπως τονίστηκε οι συμμορίες δρούσαν από το 2019.

Τέλος, όσον αφορά τη δόκιμη αστυνομικό που συνελήφθη, όπως αναφέρθηκε, έδινε πληροφορίες στους κατηγορούμενος σχετικά με το πότε θα γίνονταν αστυνομικές επιχειρήσεις στην Πολυτεχνειούπολη.

