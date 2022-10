Life

“Ενώπιος Ενωπίω”: Πότε κάνει πρεμιέρα ο Νίκος Χατζηνικολάου

Το «Ενώπιος Ενωπίω» με το Νίκο Χατζηνικολάου επιστρέφει στις οθόνες μας.

Ο Νίκος Χατζηνικολάου επιστρέφει στο καθιερωμένο του ραντεβού με προσωπικότητες από όλους τους χώρους της ζωής του τόπου για να βάλει, και πάλι, τη δημοσιογραφική του σφραγίδα σε συνεντεύξεις που θα γίνουν σημείο αναφοράς και θα προκαλέσουν αίσθηση.

Την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου, στις 23:00, η εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», η οποία πρωταγωνιστεί στη μικρή οθόνη για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, θα είναι και πάλι στους τηλεοπτικούς μας δέκτες.

Συναντήσεις με πρόσωπα που ξεχωρίζουν για τη σπουδαία τους διαδρομή, καλεσμένοι που αναδεικνύουν άγνωστες πλευρές της ζωής τους, εξομολογήσεις που θα συγκινήσουν με την αλήθεια τους, συνεντεύξεις με αποκαλύψεις που θα συζητηθούν.

«Ενώπιος Ενωπίω», με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Πρεμιέρα την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου και κάθε Πέμπτη στις 23:00.

#EnwpiosEnwpiw

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου - Γιώτα Δελέγκου - Δέσποινα Μανδρανή

