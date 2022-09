Οικονομία

Διαρροή στον Nord Stream – Ρωσία: “Βλακώδες και παράλογο να μας κατηγορείτε”

Στην αντεπίθεση πέρασε η Μόσχα, τονίζοντας πως οι αμερικανικές εταιρείες είναι οι μόνες που κερδίζουν από την εξέλιξη αυτή.

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα πως οι ισχυρισμοί ότι η Ρωσία βρίσκεται με κάποιο τρόπο πίσω από μια επίθεση στους αγωγούς αερίου Nord Stream είναι «βλακώδεις και παράλογοι», προσθέτοντας πως η Μόσχα είδε μια κάθετη αύξηση των κερδών των αμερικανικών εταιρειών που προμηθεύουν αέριο στην Ευρώπη.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων πως το περιστατικό πρέπει να διερευνηθεί και πως το χρονοδιάγραμμα των επισκευών των αγωγών δεν είναι σαφές.

Η Ευρώπη ερευνά αυτό που η Γερμανία, η Δανία και η Σουηδία χαρακτήρισαν επιθέσεις που προκάλεσαν μεγάλες διαρροές στη Βαλτική από τους δύο ρωσικούς αγωγούς αερίου Nord Stream.

«Ήταν αρκετά προβλέψιμο» ότι μερικοί θα κατηγορούσαν τη Ρωσία, δήλωσε ο Πεσκόφ. «Προβλέψιμο, βλακώδες και παράλογο», πρόσθεσε υπογραμμίζοντας πως οι διαρροές από τους αγωγούς είναι «προβληματικές» για τη Μόσχα επειδή το ρωσικό αέριο που διαρρέει απ' αυτούς «κοστίζει πολύ ακριβά».

