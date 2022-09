Κοινωνία

Πειραιάς: Τραυματίστηκε εργαζόμενος του ΟΛΠ μετά από πτώση σε προβλήτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνέβη το ατύχημα που προκάλεσε τον τραυματισμό του εργαζόμενου.

Ένας 55χρονος εργαζόμενος στον ΟΛΠ τραυματίστηκε μετά από πτώση στην προβλήτα Ι στο Ικόνιο, στο λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, κλαρκ που είχε σηκώσει έναν σιδερένιο κλωβό, μέσα στον οποίο επέβαινε ο 55χρονος, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, αποσπάστηκε και έπεσε στο έδαφος, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του εργαζόμενου.

Ασθενοφόρο του ΟΛΠ μετέφερε τον 55χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικόν χωρίς ακόμα να υπάρχουν περισσότερες πληφορορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Ειδήσεις σήμερα:

Τυρόπιτα από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου (βίντεο)

Ηράκλειο: Έκανε μπάχαλο την πτήση και συνελήφθη

Μενίδι: Αυτοκίνητο παρέσυρε αστυνομικούς