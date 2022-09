Οικονομία

Κικίλιας: Διεθνείς κολοσσοί έρχονται για επενδύσεις στην Ελλάδα

Ο υπουργός Τουρισμού υπογράμμισε ότι παρά το γεγονός ότι είμαστε στα τέλη Σεπτεμβρίου, η Αθήνα είναι ακόμα γεμάτη με ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο.

«Η Αθήνα, μετά από πολλά χρόνια σκληρών δοκιμασιών, πήρε και συνεχίζει να παίρνει ανάσα από την επιτυχία της φετινής τουριστικής περιόδου» ανέφερε ο υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στο 9ο Στρατηγικό Συνέδριο «Επενδύσεις στην Ελλάδα & Αναπτυξιακή Προοπτική-2022» που πραγματοποιείται σήμερα με πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης, και με την υποστήριξη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

«Είναι ένα συνέδριο, μία πρωτοβουλία που ενώνει δυνάμεις. Και αυτός είναι ο τρόπος για να προχωρήσουμε στην ανασυγκρότηση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, να δημιουργήσουμε συνθήκες ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας» δήλωσε ο υπουργός Τουρισμού επισημαίνοντας ότι σε αυτή τη μεγάλη εθνική προσπάθεια που γίνεται για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία, ο τουρισμός είναι στην πρώτη γραμμή.

Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι παρά το γεγονός ότι είμαστε στα τέλη Σεπτεμβρίου, η Αθήνα είναι ακόμα γεμάτη με ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο και στόχος τώρα είναι ο Οκτώβριος να κινηθεί σε επίσης υψηλά επίπεδα.

«Ο τουρισμός είναι οικονομία άμεσης απόδοσης. Γύρω από τον τουρισμό ανθούν δεκάδες επαγγέλματα. Από την πρωτογενή παραγωγή και τον εμπορικό τομέα, μέχρι την εστίαση και προφανώς τα επαγγέλματα του τουριστικού κλάδου. Μιλάμε κυρίως για μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες στηρίζουν και στηρίζονται από το τουριστικό προϊόν», είπε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι το 2022 είναι μια χρονιά που επιβεβαιώνεται ξεκάθαρα και με μετρήσιμα αποτελέσματα ότι ο τουρισμός αποτελεί την «ατμομηχανή» της ελληνικής οικονομίας.

Διεθνείς κολοσσοί, βλέποντας τη δυναμική που έχει αναπτύξει η χώρα μας και τη σοβαρή προσπάθεια που γίνεται για περαιτέρω και συνεχή αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, έρχονται και επενδύουν, αποδεικνύοντας ότι μετά τη φετινή επιτυχία, η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της στον παγκόσμιο χάρτη του τουρισμού, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας.

