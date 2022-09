Πολιτισμός

Μάρθα Καραγιάννη: Η τέφρα της σκορπίστηκε στη θάλασσα

Πραγματικότητα έγινε η τελευταία επιθυμία της ηθοποιού, η οποία έφυγε από τη ζωή πριν από δέκα ημέρες.

Στη θάλασσα σκορπίστηκε η τέφρα της Μάρθας Καραγιάννη, όπως επιθυμούσε η ηθοποιός να γίνει, μετά την αποτέφρωσή της.

Ο στενός της φίλος και ψυχίατρος, Δημήτρης Σούρας, έκανε τη σχετική ανάρτηση, αποχαιρετώντας για ακόμα μία φορά τη φίλη του, όλο συγκίνηση.

«Επίλογος. Τελικά έφυγες. Σε πήρε ο αέρας, το κύμα, ο ήλιος. Κοιτάζω τα χέρια μου . Άδεια. Τα μάτια μου υγρά. Οι λέξεις μπερδεμένες και ακαταλαβίστικες. Το βλέμμα αποσβολωμένο. Δεν το περίμενα τόσο δύσκολο, τόσο στενάχωρο, τόσο διαφορετικό. Οι χτύποι δυνάμωσαν. Μου φάνηκε πως είδα το πρόσωπό σου στο απέραντο του ορίζοντα. Άκουσες το τραγούδι σου; Πόσο μας λείπεις!».

