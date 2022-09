Κοινωνία

Χαλκδική: ο 25χρονος που κατηγορείται για βιασμό ανήλικης (εικόνες)

Φωτογραφίες του κατηγορούμενου και τα στοιχεια της ταυτότητας του δημοσιοποίησε η Αστυνομία.

Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χαλκιδικής, η οποία επικυρώθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, τα στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφίες 24χρονου ημεδαπού, κατηγορουμένου για τον βιασμό της 14χρονης κοπέλας.

Για τα στοιχεια υταυτότητας και φωτογραφίες του κατηογορουμένου πατήστε εδώ.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, των ανηλίκων, των ευάλωτων ή ανίσχυρων πληθυσμιακών ομάδων και προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των παραπάνω αδικημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 23710-21610 της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής ή 23740-22204 του Αστυνομικού Τμήματος Κασσάνδρας, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Την Τρίτη, μετά την απολογία του στον ανακριτή Πολυγύρου, ο 24χρονος που καταγγέλθηκε από 14χρονη ότι τη βίασε αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Τα εις βάρος του αποδιδόμενα αδικήματα του βιασμού και της τέλεσης γενετήσιων πράξεων με ανήλικη. Η μήνυση που είχε κατατεθεί εναντίον του αφορούσε δύο περιστατικά, το πρώτο τον περασμένο Αύγουστο και το δεύτερο πριν από δύο εβδομάδες.

Οι περιοριστικοί όροι που αποφασίστηκε να του επιβληθούν είναι οι εξής: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση δύο φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής και απαγόρευση προσέγγισης και επικοινωνίας της ανήλικης.

