“Ελλάδα 2.0”: Ακόμα 142 έργα εντάχθηκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης

Στα 3,28 δισ. ευρώ ο προϋπολογισμός των νέων έργων που εντάχθηκαν στο σχέδιο του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο κατάλογός τους.

Σε 13,5 δισ. ευρώ ανέρχεται ο συνολικός προϋπολογισμός των 372 έργων που έχουν ενταχθεί, προς το παρόν, στο σκέλος των επιδοτήσεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Στα 230 έργα, που είχαν ανακοινωθεί έως τον Μάιο του 2022, προστέθηκαν ακόμη 142 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 3,28 δισ. ευρώ, τα οποία εντάχθηκαν στο «Ελλάδα 2.0», με αποφάσεις που υπέγραψε ο αρμόδιος για την υλοποίησή του, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης.

Από τα 142 έργα, 21 αφορούν στην «Πράσινη μετάβαση», 10 στην «Ψηφιακή μετάβαση», 43 σε «Απασχόληση - Δεξιότητες - Κοινωνική Συνοχή» και 68 έργα σε «Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμό της οικονομίας».

Υπενθυμίζεται πως έχουν προηγηθεί οι ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών πέντε ακόμη «πακέτων» εντάξεων έργων στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 10 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα, οι εντάξεις και ο προϋπολογισμός αυτών, με χρονολογική σειρά:

Ιούλιος 2021: 12 έργα (1,42 δισ. ευρώ)

Οκτώβριος 2021: 36 έργα (1,34 δισ. ευρώ)

Ιανουάριος 2022: 55 έργα (3,35 δισ. ευρώ)

Μάρτιος 2022: 70 έργα (2,40 δισ. ευρώ)

Μάιος 2022: 57 έργα (1,70 δισ. ευρώ).

Μερικές από τις πιο σημαντικές, πρόσφατες, εντάξεις έργων στο «Ελλάδα 2.0», ανά πυλώνα:

1ος πυλώνας: Πράσινη μετάβαση

Αντλησιοταμιευτικός Σταθμός Δυτικής Ελλάδας (Αμφιλοχία), ισχύος 680 MW (250.000.000 ευρώ)

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια του δημοσίου (170.000.000 ευρώ)

(170.000.000 ευρώ) Αναβαθμίσεις στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος (60.000.000 ευρώ)

Αστική ανάπλαση της πρώην βιομηχανικής περιοχής Βοτανικού/Ελαιώνα - Έργα διαμόρφωσης πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή της Διπλής Ανάπλασης και του Ναυτικού Οχυρού στον Ελαιώνα (55.909.048 ευρώ)

Αστική ανάπλαση της πρώην βιομηχανικής περιοχής Βοτανικού/Ελαιώνα - Έργα οδοποιίας, ποδηλατοδρόμου και κατασκευή δικτύων ομβρίων και αποχέτευσης στον Ελαιώνα (40.840.495 ευρώ)

Αναβάθμιση του δικτύου εναέριων γραμμών του ΔΕΔΔΗΕ σε δασικές περιοχές (40.000.000 ευρώ)

Αθηναϊκή Ριβιέρα: Αστικός περίπατος, τμήμα Δ. Καλλιθέας έως Δ. Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης (24.713.200 ευρώ)

2ος πυλώνας: Ψηφιακή μετάβαση

Ανάπτυξη, κατασκευή, θέση σε τροχιά και προ-λειτουργία μικρών δορυφόρων, που θα υποστηρίζουν υπηρεσίες ασφαλούς συνδεσιμότητας, σε συνδυασμό με εφαρμογές πολλαπλών χρήσεων στα πεδία της κβαντικής επικοινωνίας, των τηλεπικοινωνιών, της ροής βίντεο για τη ναυτιλία, του πολεοδομικού σχεδιασμού, της επιτήρησης των συνόρων ή/και της παρακολούθησης των δασικών πυρκαγιών και σε άλλους τομείς της οικονομίας (200.370.480 ευρώ)

Παροχή κεντρικών νεφο-υπολογιστικών υποδομών και υπηρεσιών (117.800.000 ευρώ)

Αναβάθμιση λογισμικού και υπηρεσίας υπολογιστικού νέφους στα μέλη της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας (82.900.000 ευρώ)

Νέο Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (20.726.600 ευρώ)

Υλοποίηση Κεντρικού Κόμβου Διαχείρισης & Ανάλυσης Πολυδιάστατων Δεδομένων Μεγάλου Όγκου - Big Data (18.532.420 ευρώ)

Σχεδιασμός, ενοποίηση και υποστήριξη της λειτουργίας των μητρώων της ΗΔΙΚΑ Α.Ε στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης (15.195.456 ευρώ)

Ανάπτυξη μητρώων και ψηφιακών υπηρεσιών, για το νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (3.124.800 ευρώ)

3ος πυλώνας: Απασχόληση - Δεξιότητες - Κοινωνική Συνοχή

Πανεπιστήμια Αριστείας - Ενισχύονται επιλεγμένα ελληνικά ΑΕΙ για την αναβάθμιση και βελτίωση των ερευνητικών τους υποδομών (194.246.072,52 ευρώ)

Δευτερογενής Πρόληψη - Προληπτικά τεστ κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και του παχέος εντέρου (153.574.285,16 ευρώ)

Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας - Το έργο παρέχει κίνητρα και υποστήριξη σε πανεπιστημιακές ερευνητικές ομάδες εγνωσμένης αριστείας για τη διεξαγωγή καινοτόμων συνεργατικών ερευνητικών έργων με εταιρίες του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να ενισχυθεί η μεταφορά γνώσης στην πραγματική οικονομία και να τονωθεί η καινοτομία, εντός των ελληνικών πανεπιστημίων (94.655.941,54 ευρώ)

Ολοκληρωμένη δράση κατάρτισης και απασχόλησης 15.000 ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών (91.725.000 ευρώ)

Επισκέπτες Καθηγητές - Παροχή κινήτρων σε διακεκριμένο ακαδημαϊκό ή/και ερευνητικό προσωπικό ξένων πανεπιστημίων ή ερευνητικών Ιδρυμάτων του εξωτερικού για τη διεξαγωγή διδασκαλίας και έρευνας, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων των ΑΕΙ (59.745.526,78 ευρώ)

Εθνικό πρόγραμμα άσκησης και υγιεινής διατροφής - Αντιμετώπιση παιδικής παχυσαρκίας (44.728.444 ευρώ)

Ίδρυση Κέντρου Ακτινοθεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «H Σωτηρία» (40.261.312 ευρώ)

4ος πυλώνας: Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας

Επενδύσεις από τη συνιστώσα της Ελλάδας στο Ταμείο InvestEU - Αφορά στη χρήση δανειακής στήριξης, με σκοπό τη διευκόλυνση της παροχής οικονομικών κινήτρων στον ιδιωτικό τομέα και την προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων (500.000.000 ευρώ)

από τη συνιστώσα της Ελλάδας στο Ταμείο InvestEU - Αφορά στη χρήση δανειακής στήριξης, με σκοπό τη διευκόλυνση της παροχής οικονομικών κινήτρων στον ιδιωτικό τομέα και την προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων (500.000.000 ευρώ) ΤΗ2ORAX - Εξελίξιμο, ολιστικό, υβριδικό, επιχειρησιακό, αυτόνομο σύστημα. Θα συνδέσει τις καινοτόμες τεχνολογίες αιχμής, με την πολιτική προστασία και την άμυνα της χώρας. (61.727.200 ευρώ)

Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας - Οριζόντια υποστήριξη όλων των επιστημών (59.059.751,60 ευρώ)

Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές, με ειδικό ενδιαφέρον για τη σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό (39.875.819,20 ευρώ

Ψηφιακός μετασχηματισμός του γεωργικού τομέα (36.727.250 ευρώ)

Τεχνολογικό Πάρκο «ThessINTEC» στη Θεσσαλονίκη (35.062.000 ευρώ)

Αναβάθμιση του συστήματος τήρησης των αρχείων των Δικαστηρίων (28.760.014,40 ευρώ).

Στο «Ελλάδα 2.0» εντάχθηκαν και έργα μεταρρυθμιστικού χαρακτήρα, άνευ κόστους, όπως είναι η απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας επενδύσεων σε ΑΠΕ, το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη δια βίου μάθηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, το πλαίσιο για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, κυρίως για προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (καπνός, αλκοόλ και ενέργεια) και η διασύνδεση ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών με συστήματα (POS) και με την ΑΑΔΕ.

Σημειώνεται πως το σύνολο των αποφάσεων που αφορούν στα έργα, τα οποία έχουν ενταχθεί στο «Ελλάδα 2.0», καθώς και το αναλυτικό Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υλοποιείται από τις ελληνικές αρχές, όπως και λοιπές πληροφορίες για το χρηματοδοτικό εργαλείο είναι όλα διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του.

