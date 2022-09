Οικονομία

WIB Forum - “Elevating Together”: Από τη συνεργασία στη συνενδυνάμωση!

Πως οι δεξιότητες της ενδυνάμωσης, της υποστήριξης και ανάδειξης ανθρώπων γίνονται θεμελιώδης βάση επιχειρηματικής ανάπτυξης σε μια κρίσιμη εποχή μεγάλων αλλαγών.

Το Ελληνο Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, διοργανώνει το 6ο WIB Forum με τίτλο “Elevating Together”, την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, παρουσιάζοντας ένα πανόραμα νέων, αναδυόμενων δεξιοτήτων εξέλιξης, που αφορούν στην ενδυνάμωση των ανθρώπων, ως αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Οι πλέον διακεκριμένοι ηγέτες της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και διεθνώς, παρουσιάζουν τις προσωπικές τους εμπειρίες, τα δικά τους βιώματα ενδυνάμωσης και συν-υποστήριξης, και αναδεικνύουν πως, στην πράξη, η συν-υποστήριξη των ανθρώπων μπορεί να γίνει θεμέλιος λίθος ανάπτυξης.

Οι CEOs κορυφαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ο Νίκος Κουμέτης, Πρόεδρος, Europe Operating Unit, The Coca-Cola Company, ο Θεοδόσης Μιχαλόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Ελλάδα-Κύπρος-Μάλτα, Microsoft και η Ιουλία Τσέτη, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, UNI-PHARMA & Intermed, παρουσιάζουν και αναλύουν τις βέλτιστες πρακτικές συν-υποστήριξης και ενδυνάμωσης.

Entrepreneurs που δημιούργησαν επιχειρήσεις που εξελίχθηκαν ραγδαία και καθιερώθηκαν δημιουργικά, αναπτύσσουν το πως η ενδυνάμωση των ανθρώπων υπήρξε μέρος της εξίσωσης, που ώθησε τις επιχειρήσεις μπροστά. Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου, Ιδρυτής και Πρόεδρος της Slash Data, η Ελευθερία Ζούρου, Ιδρυτής και CEO της Doctor Anytime και η Αγγέλικα Τζέμου, Μέλος ΔΣ και Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Bayer Hellas, θα μιλήσουν πρακτικά και βιωματικά πάνω σε ερωτήματα όπως:

Πώς μπορεί κανείς να χτίσει προσωπικά μια εσωτερική βάση αυτό-ενδυνάμωσης, για να μεταφέρει αυτή την υποστήριξη και ενδυνάμωση κατόπιν στο εργασιακό του περιβάλλον;

Πώς το όραμα μιας επιχείρησης εξελίσσεται εκθετικά, όταν υπάρχει ένα αντίστοιχο όραμα για κάθε έναν από τους ανθρώπους της;

Με ποιον τρόπο θα κάνουμε τη μετάβαση από την συν-εργασία στη συν-υποστήριξη ανεβάζοντας τον πήχη στο πως δημιουργούμε εταιρικές κουλτούρες;

Ποια η εργαλειοθήκη της συν-υποστήριξης, που στηρίζει ανθρώπους, χαρίσματα, ταλέντα, εξασφαλίζοντας ότι προχωρά τόσο αυτός που στηρίζει όσο και αυτός που στηρίζεται κι ενδυναμώνεται;

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, με αυτή την εκδήλωση στοχεύει να προσφέρει γνώση, οδηγίες, πρακτικές κατευθύνσεις και blueprints στο πως κανείς ενδυναμώνει τον εαυτό του αρχικά και κατόπιν, ενδυναμώνοντας την ομάδα του, πως μπορεί να κάνει καλύτερα βήματα ανάπτυξης.

Media partner του 6ου WIB Forum του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου είναι ο ΑΝΤ1.

Event Page: https://www.amcham.gr/events/event/6th-wib-forum/

