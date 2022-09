Οικονομία

ΕΕ: πλαφόν στο ρωσικό φυσικό αέριο και νέες κυρώσεις

Ποια είναι τα νέα μέτρα κατά της Ρωσίας, που προτείνει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Νέα δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας που περιλαμβάνει πλαφόν στην τιμή του πετρελαίου, περαιτέρω εμπορικούς περιορισμούς και νέες καταχωρήσεις ονομάτων στη μαύρη λίστα, πρότεινε σήμερα η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Οι νέες απαγορεύσεις σε εισαγωγές ρωσικών προϊόντων, αναμένεται να στερήσουν τη Ρωσία από επιπλέον 7 δισεκ ευρώ, τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε δηλώσεις της προς τον Τύπο, σήμερα στις Βρυξέλλες.

Η Επιτροπή προτείνει την απαγόρευση εξαγωγών προς τη Ρωσία βασικών ειδών τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται για το στρατό, όπως είδη αεροναυπηγικής, ηλεκτρονικά εξαρτήματα, χημικές ουσίες κ.α., εξήγησε η Πρόεδρος της Επιτροπής. Επίσης, η Επιτροπή προτείνει να απαγορευτεί στους πολίτες της ΕΕ να συμμετέχουν σε διοικητικά όργανα ρωσικών κρατικών εταιρειών.

Το νέο πακέτο κυρώσεων έρχεται, ως πρώτη αντίδραση στην ανακοίνωση για μερική επιστράτευση της Ρωσίας, στις πυρηνικές απειλές της προς τη Δύση και στα ψευδή δημοψηφίσματα που διεξήγαγε σε περιοχές της Ουκρανίας.

«Προτείνουμε ένα νέο πακέτο αυστηρών κυρώσεων κατά της Ρωσίας», τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προσθέτοντας: «Δεν αποδεχόμαστε τα ψευδή δημοψηφίσματα ούτε κανενός είδους προσάρτηση στην Ουκρανία. Και είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε το Κρεμλίνο να πληρώσει το τίμημα αυτής της περαιτέρω κλιμάκωσης».

Η ίδια υπενθύμισε ότι οι χώρες του G7 έχουν ήδη συμφωνήσει επί της αρχής να βάλουν ένα ανώτατο όριο στην τιμή του πετρελαίου. Υπενθύμισε, επίσης, ότι η ΕΕ έχει ήδη συμφωνήσει να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου από τις 7 Δεκεμβρίου.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ προέτρεψε τη διεθνή κοινότητα να μην αναγνωρίσει τα «ψεύτικα» δημοψηφίσματα που διεξήγαγε η Ρωσία στην κατεχόμενη Ουκρανία. «Με τα παράνομα δημοψηφίσματα που διοργάνωσε η Ρωσία, το Κρεμλίνο ακολουθεί την ίδια τακτική που έχουμε ήδη δει στη Γεωργία το 2008 και στην Κριμαία το 2014», είπε ο Μπορέλ σε δηλώσεις του προς τον Τύπο, επισημαίνοντας ότι τα δημοψηφίσματα αυτά αποτελούν παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Ο Μπορέλ ανέφερε ότι η ΕΕ θα αυξήσει κι' άλλο τον κατάλογο προσώπων και οντοτήτων που αντιμετωπίζουν κυρώσεις.

Οι προτάσεις της Επιτροπής για το όγδοο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας θα πρέπει να εγκριθούν με ομοφωνία από τις 27 χώρες της ΕΕ στο επόμενο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών που θα γίνει στα μέσα Οκτωβρίου.

