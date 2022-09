Κοινωνία

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου: η ανομία, το τηλεφώνημα της αστυνομικού και η απαγωγή

Τι καταγγέλλει ο πρύτανης του ΕΜΠ. Πως το τηλεφώνημα της δόκιμης αστυνομικού “ξετύλιξε το κουβάρι” των ερευνών. Πλούσιο παρελθόν είχε ο 30χρονος που επιτέθηκε στην ανθυπαστυνόμο. Πολιτικές αντιδράσεις.

Νέες πληροφορίες έρχονται στην δημοσιότητα, για τον ρόλο της δόκιμης αστυνομικού, η οποία συνελήφθη κατά την αστυνομική επιχείρηση στην Πολυτεχνειούπολη στου Ζωγράφου, το πρωί της Τρίτης. Η 22χρονη εντοπίστηκε μέσα στην φοιτητική εστία και φέρεται να έχει σχέση με έναν από τους Αλβανούς κακοποιούς που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Η δόκιμη αστυνομικός φαίνεται πως ενημέρωνε τα μέλη των συμμοριών, που δρούσαν με ορμητήριο τις φοιτητικές εστίες, για τις επικείμενες επιχειρήσεις της Αστυνομίας.

Αυτό, εξάλλου, είναι εμφανές και από μία τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον σύντροφό της, πριν από οκτώ μήνες. Η Αστυνομία επρόκειτο να κάνει έρευνα στις φοιτητικές εστίες αλλά η ίδια είχε προλάβει να ειδοποιήσει τον σύντροφό της, με αποτέλεσμα τα μέλη της συμμορίας να εξαφανιστούν έγκαιρα πριν φτάσουν στο σημείο οι αστυνομικές δυνάμεις.

Στη συνομιλία, η 22χρονη είχε πει στον σύντροφό της, «Πρόσεχε, σήμερα, πρόσεχε πολύ». «Τι να προσέχω, ρε;» της απάντησε εκείνος. «Άκου που σου λέω, πρόσεχε τον εαυτό σου και πρόσεχε και τους φίλους», φέρεται να είπε η δόκιμη αστυνομικός στον κακοποιό φίλο της, όπως προκύπτει από τις συνομιλίες που άκουγαν οι αστυνομικοί, οι οποίοι που συμμετείχαν στις πολύμηνες έρευνες.





Ο 30χρονος ενεπλάκη σε απαγωγή 17χρονου το 2019

Νέα στοιχεία για την δράση του 30χρονου Αλβανού, που τραυματίστηκε χθες από την 35χρονη ανθυπαστυνόμο κατά την επιχείρηση στην φοιτητικά εστία στου Ζωγράφου, έρχονται στο φως.

Σε βάρος του εκκρεμούν 4 εντάλματα σύλληψης, ενώ είχε συλληφθεί πλλάκις στο παρελθόν για εγκληματική οργάνωση, ληστείες, ναρκωτικά αλλά και για αρπαγή.

Τον Μάιο του 2019 είχε απαγάγει τον 17χρονο τότε γιο δημοσιογράφου. Μαζί με τους συνεργούς του τον κράτησαν για λίγες ώρες και τον ανάγκασαν να τους δώσει τα κλειδιά του σπιτιού. Στη συνέχεια, εισέβαλαν στο σπίτι της οικογένειας, όπου βρίσκονταν όλα τα μέλη της, και τους λήστεψαν.

Ο πρύτανης του ΕΜΠ και οι πολιτικές αντιδράσεις

Ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου αναφέρει σε δήλωση του, τονίζει ότι πολλές φορές είχε ενημερώσει για όσα γίνονταν στην Φοιτητική Εστία, σημειώνοντας τα εξής:

«H κατάσταση στην παλαιά Φοιτητική Εστία Ζωγράφου στην Πολυτεχνειούπολη ήταν από καιρό, αλλά ειδικά το τελευταίο δίμηνο, εξαιρετικά επικίνδυνη λόγω της δράσης ομάδας κακοποιών που κυκλοφορούσαν στην εστία. Φοιτητές που διαμένουν στην εστία και προσωπικό αναφέρουν συνθήκες τρόμου. Ενημέρωσα τις αρμόδιες αρχές επανειλημμένα για την κατάσταση και την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης του οξύτατου προβλήματος. Η χτεσινή επέμβαση ήταν επιβεβλημένη. Η Φοιτητική Εστία Ζωγράφου πρόκειται να ανακαινισθεί εκ βάθρων και γι’ αυτό σύντομα θα εκκενωθεί. Έχει ολοκληρωθεί η σχετική μελέτη, που έγινε με δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση, και η χρηματοδότηση οδεύει προς έγκριση».

Σε ανακοίνωση της, η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ αναφέρει «Τα Πανεπιστήμια και οι φοιτητικές εστίες ανήκουν στους φοιτητές τους. Και οι φοιτητές δεν είναι ποινικοί. Μένουν σε δωμάτια όχι σε ορμητήρια. Οι φοιτητές διακινούν ιδέες, όχι ναρκωτικά. Οι φοιτητές κρατούν στα χέρια τους βιβλία και όχι όπλα. Όσο λοιπόν και αν κάποιοι έχουν για σύντροφο την ανομία, άλλο τόσο εμείς θα συμμαχούμε με τη νομιμότητα. Στις παράνομες πράξεις και στην εγκληματικότητα θα βλέπουμε πάντα μία λύση. Την παρέμβαση των αστυνομικών αρχών και τη σύλληψη των εγκληματιών έτσι ακριβώς όπως συνέβη εχθές στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έτσι όπως συμβαίνει σε κάθε δημόσιο χώρο. Έτσι όπως συμβαίνει σε κάθε σύγχρονο.Πανεπιστήμιο του κόσμου».





Η Χαρά Κεφαλίδου, Τομεάρχης Παιδείας & Θρησκευμάτων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, με αφορμή τα γεγονότα στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, δήλωσε «Ένα ήπιο σύστημα ελέγχου στις εισόδους τόσο της Πανεπιστημιούπολης όσο και των κτιρίων των εστιών, ως υλοποίηση του σχεδίου ασφάλειας και φύλαξης, που από το 2019 έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, θα προλάβαινε τη σημερινή κατάσταση. Όλα θα ήταν πιο απλά αν Διοικήσεις των ΑΕΙ & Αστυνομία έκαναν τη δουλειά τους και η τήρηση των νόμων δε γινόταν επιλεκτικά και κατά βούληση. Μέχρι να γίνει αυτό κτήμα όλων, οι συμμορίες θα κάνουν έλεγχο εισερχομένων εντός του χώρου της Πανεπιστημιούπολης, με ενόπλους που διενεργούν face control και οι ΟΠΠΙ θα κάνουν περιπολίες εκτός χώρου των ΑΕΙ».

Ο Νίκος Καραθανασόπουλος, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, μιλώντας στον Real FM, υποστήριξε πως έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια των φοιτητών που έδιναν εξετάσεις, «ήταν περισσότερο επίδειξη δύναμης και τρομοκρατίας των φοιτητών» παρά προσπάθεια να δράσουν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση του του οργανωμένου εγκλήματος. Υπενθύμισε δε πως οι ίδιοι οι φοιτητικοί σύλλογοι έχουν καταγγείλει και έχουν ζητήσει να ξηλωθούν αυτά τα κυκλώματα που πουλάνε ναρκωτικά.

