Πολιτική

Ελληνοτουρκικά - Έβρος: ο Θεοδωρικάκος ενημέρωσε τους πρέσβεις ΗΠΑ και Γαλλίας

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ενημέρωσε τον Τζωρτζ Τσούνη για την απειλή στα ελληνικά σύνορα. Συνάντηση Θεοδωρικάκου και με τον πρέσβη της Γαλλίας.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, συναντήθηκε σήμερα με τον Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνη.

Ο Υπουργός έθεσε το ζήτημα της απειλής που αντιμετωπίζει η χώρα μας στα σύνορα της με την Τουρκία στον Έβρο, μέσα από την εργαλειοποίηση δυστυχισμένων ανθρώπων. Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στα μέτρα που λαμβάνει η ελληνική Κυβέρνηση και πιο συγκεκριμένα στο Σχέδιο «Ακρίτας» που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο Υπουργός και ο Αμερικανός Πρέσβης συζήτησαν και την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ στον κρίσιμο τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της ασφάλειας.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, συναντήθηκε το πρωί και με τον Γάλλο Πρέσβη, Patrick Maisonnave.

Ο Υπουργός έθεσε στον επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας στην Ελλάδα, το ζήτημα της απειλής που αντιμετωπίζει η χώρα μας και η Ευρώπη στα σύνορα με την Τουρκία στον Έβρο μέσα από την εργαλειοποίηση των παράτυπων μεταναστών.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στα μέτρα που λαμβάνει η ελληνική Κυβέρνηση και πιο συγκεκριμένα στο Σχέδιο «Ακρίτας».





