Πολυτεχνειούπολη: Ο ΑΝΤ1 μέσα στις φοιτητικές εστίες (βίντεο)

Στις φοιτητικές εστίες όπου δρούσαν οι συμμορίες των εγκληματιών μπήκε η κάμερα του ΑΝΤ1.

Ρεπορτάζ: Τζίνα Στασινοπούλου, Θάνος Κλωνόπουλος, Λάζος Μαντικός, Ελισάβετ Γεωργίου

Η κάμερα του ΑΝΤ1 μπήκε στο χώρο της κατάληψης από τη συμμορία των 24. Μέσα στις παλιές φοιτητικές εστίες στην Πολυτεχνειούπολη. Στον 9ο και 10ο όροφο του κτηρίου.

Εικόνες χάους.Καταστροφή παντού. Άνδρο παρανομίας και εγκληματικών στοιχείων επί δεκαετίες – τουλάχιστον επί 30 χρόνια λένε στον ΑΝΤ1 αυτοί που γνωρίζουν.

Ήταν ο φόβος και τρόμος για τους φοιτητές.

«Πήγαιναν στη φύλαξη, ακουμπούσαν το όπλο, κι έλεγαν ‘αν μιλήσεις σε γάζωσα ή σε γάζωσα εσένα ή το αμάξι σου’..... Κυκλοφορούσε στους διαδρόμους φοιτητής και του έβγαλε ένα μαχαίρι 20 εκατοστά», δήλωσε στον ΑΝΤ1 23χρονος φοιτητής.

Φοιτητή του Τμήματος των Πολιτικών Μηχανικών, δήλωσε ότι, «φοβόμαστε, ειδικά το βράδυ. Υπάρχει πολύς περίεργος κόσμος και ξέρουμε ότι γίνεται ναρκωτικά διακίνηση».

Η κατάσταση στην παλιά φοιτητική εστία Ζωγράφου ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη εδώ και χρόνια, το τελευταίο διάστημα όμως η ανομία είχε φτάσει εκτός ελέγχου λέει ο πρύτανης που δηλώνει ότι είχε ενημερώσει τις αρχές.

«Ενημέρωσα τις αρμόδιες αρχές επανειλημμένα για την κατάσταση και την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης του οξύτατου προβλήματος. Η χτεσινή επέμβαση ήταν επιβεβλημένη. Καταγγελίες έκαναν τόσο οι σύλλογοι των εργαζομένων όσο και οι φοιτητικοί», δηλώνει στον ΑΝΤ1 ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου του Διοικητικού Προσωπικού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Νίκος Διακογεωργίου, σημειώνει πως, «υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα, κυκλώματα διάφορα, υπόκοσμος. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα δηλαδή, δεν το μάθαμε εμείς χθες. Και το έχουμε καταγγείλει και επίσημα και στην Πρυτανεία και παντού».

Προσωπικό αλλά και φοιτητικοί σύλλογοι θεωρούν ως κύρια αιτία της κατάληψης από εγκληματικά στοιχεία την υποχρηματοδότηση που έχει οδηγήσει όπως λένε στον ΑΝΤ1 σε έλλειψη φωτισμού και μείωση των φυλάκων.

Οι ίδιοι σχολιάζουν ότι η ώρα που έγινε η επιχείρηση ήταν η πλέον ακατάλληλη καθώς ήταν σε εξέλιξη η εξεταστική.

«Τώρα που είναι μία περίοδος που έχουμε ακόμα εξεταστική και δεν έχει τελειώσει ακόμα είναι λίγο άσχημο να ακούγονται πυροβολισμοί ειδικά για τους φοιτητές αλλά και για τους εργαζομένους και για τους καθηγητές», διαμαρτύρεται φοιτητής.

Το κτήριο που στεγάζει τις παλιές φοιτητικές εστίες πρωτοχρησιμοποιήθηκε πριν από 48 χρόνια και πλέον οι συνθήκες διαβίωσης όπως τονίζουν οι φοιτητές είναι άθλιες, χωρίς θέρμανση και με κοινόχρηστα μπάνια. Ακόμα και χωρίς νερό και σίτιση κάποια διαστήματα την εποχή της καραντίνας.

Ακόμα και εξωτερικά το κτήριο θυμίζει τριτοκοσμικές χώρες.

Η χθεσινή επιχείρηση της αστυνομίας προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στους ορόφους που υπάρχουν τα δωμάτια των φοιτητών. Πάνω από 400 πόρτες καταστράφηκαν με αποτέλεσμα οι φοιτητές να φιλοξενηθούν τη νύχτα σε συμφοιτητές και φίλους την ώρα που τα υπάρχοντά τους παρέμειναν εκτεθειμένα.

Ο πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Τοπογράφων, Άγγελος Θωμόπουλος, αναφέρει πως, «λογικό ήταν να τρομοκρατηθούν να μην μπορούν να τα βγάλουν πέρα, πολλά από αυτά να εγκαταλείψουνε το σπίτι τους τρομοκρατημένοι ειδικά μετά τα χθεσινά γεγονότα πάρα πολλοί φοιτητές όπως ήταν φυσικό σηκώθηκαν κι έφυγαν».

Όπως ανακοίνωσε ο πρύτανης , η Φοιτητική Εστία Ζωγράφου πρόκειται να ανακαινισθεί εκ βάθρων και γι’ αυτό σύντομα θα εκκενωθεί.

