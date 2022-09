Κοινωνία

Πολυτεχνειούπολη: ο 30χρονος κατηγορήθηκε για απαγωγή γιού δημοσιογράφου

Ο δημοσιογράφος του οποίου ο γιος είχε πέσει θύμα απαγωγής από τον 30χρονο, ο οποίος δέχθηκε πυροβολισμούς από την ανθυπαστυνόμο, μίλησε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1.

Κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση, είναι ο 30χρονος που δέχτηκε τους πυροβολισμούς από την ανθυπαστυνόμο στην Πολυτεχνειούπολη. Ο ίδιος κατηγορείται ότι το Μάιο του 2019, απήγαγε τον 17χρονο γιό δημοσιογράφου.

Ο δημοσιογράφος, Μάκης Παπαδάτος ξαναθυμήθηκε όσα τραγικά έγιναν εκείνο το βράδυ της απαγωγής του γιού του, πριν από τρία χρόνια.

Ο 30χρονος κακοποιός με την συμμορία του είχαν βάλει τον γιό του σε πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου, του είχαν πάρει τα κλειδιά και είχαν μπει στο σπίτι της οικογένειας στο Παγκράτι, χτυπώντας ανελέητα τον δημοσιογράφο, την γυναίκα του και τον μικρότερο γιό τους, που βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα στο σπίτι.

«Η οικογένειά μου και εγώ προσωπικά στεκόμαστε δυνατά στα πόδια μας, προκειμένου να διαχειριστούμε και το θέμα που αφορά στην οικογένειά μας, αλλά και σε άλλα θύματα εγκληματικών ενεργειών. Κάνω και εγώ την έρευνά μου, προκειμένου να βοηθήσω το έργο των αστυνομικών Αρχών», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Μάκης Παπαδάτος.

