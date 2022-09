Παράξενα

Φθιώτιδα: σκύλος πέρασε το βράδυ του στο... κρατητήριο!

Για ποιον περίεργο λόγο ο μικρόσωμος σκύλος, βρέθηκε να περνά το βράδυ του στο Αστυνομικό Τμήμα Σπερχειάδας.

Ένα απίστευτο βράδυ είχε ένας μικρόσωμος σκύλος στη Φθιώτιδα, που βρέθηκε να φιλοξενείται στο αστυνομικό τμήμα.

Πιο συγκεκριμένα, στο κρατητήριο του ΑΤ Σπερχειάδας, κατέληξε δεσποζόμενο σκυλί, καθώς ο ιδιοκτήτης του έπρεπε να μετακινηθεί για ιατρική φροντίδα στην πρωτεύουσα.

Το σκυλί, έμεινε απροστάτευτο όταν ο ιδιοκτήτης του, από περιοχή του Δήμου Μακρακώμης, έπρεπε να νοσηλευτεί κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, σε νοσηλευτικό κατάστημα.

Καθώς ο ιδιοκτήτης του, δεν μπορούσε να το έχει μαζί του, ο σκύλος έμεινε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, καθώς δεν βρέθηκε κάποιος να αναλάβει τη φύλαξή του κι έτσι κατέληξε στο... κρατητήριο!

