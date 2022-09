Οικονομία

Nord Stream: Συνεδρίαση του ΣΑ του ΟΗΕ για τις διαρροές

Μετά από αίτημα της Ρωσίας θα γίνει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις διαρροές στους αγωγούς φυσικού αερίου.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συγκληθεί την Παρασκευή, έπειτα από αίτημα της Ρωσίας, για να συζητήσει τις διαρροές σε δύο αγωγούς φυσικού αερίου στη Βαλτική Θάλασσα.

Η γαλλική αποστολή στα Ηνωμένα Έθνη, η οποία ασκεί την προεδρία του 15μελούς συμβουλίου για τον μήνα Σεπτέμβριο, είπε ότι η συνεδρίαση του Σ.Α. θα συζητήσει για τους αγωγούς Nord Stream που η Ρωσία και οι Ευρωπαίοι εταίροι ξόδεψαν δισεκατομμύρια δολάρια για να κατασκευάσουν.

Οι διαρροές φυσικού αερίου, ως αποτέλεσμα πιθανολογούμενων δολιοφθορών, οι οποίες εντοπίστηκαν στους δύο αγωγούς την Τρίτη, έχουν αναστατώσει τις αγορές ενέργειας και ενέτειναν τις ανησυχίες για θέματα ασφάλειας.

Ύποπτες εκρήξεις προκάλεσαν ρήγματα στους υποθαλάσσιους αγωγούς. Ο αγωγός Nord Stream 1, κάποτε η κύρια οδός για το ρωσικό φυσικό αέριο προς τη Γερμανία, είχε ήδη τεθεί εκτός λειτουργίας αλλά τώρα δεν μπορεί εύκολα να ξαναλειτουργήσει. Ο νέος αγωγός Nord Stream 2 δεν τέθηκε ποτέ σε λειτουργία.

Το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησαν για την ανάγκη προστασίας των υποδομών ζωτικής σημασίας από αυτό που αποκαλούσαν «δολιοφθορά», αν και οι αξιωματούχοι δεν είπαν ποιον κατηγορούν.

Δεν είναι ξεκάθαρο ποιος μπορεί να βρίσκεται πίσω από την δολιοφθορά, αν αποδειχθεί πως ήταν τέτοια.

Η Ρωσία, η οποία μείωσε τις παραδόσεις φυσικού αερίου στην Ευρώπη μετά την επιβολή κυρώσεων από τη Δύση για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, λέει ότι η δολιοφθορά είναι πιθανή αλλά τονίζει ότι οι κατηγορίες ορισμένων ότι η Μόσχα βρίσκεται πίσω από την υπόθεση είναι «ανόητες».

Μάλιστα, η Μόσχα ανέφερε νωρίτερα σήμερα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν πρέπει να απαντήσει αν οι ΗΠΑ βρίσκονται πίσω από τις διαρροές που εντοπίστηκαν στους αγωγούς Nord Stream στη Βαλτική Θάλασσα. «Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να απαντήσει στο ερώτημα εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν πράξη την απειλή τους», ανέφερε στο Telegram η εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας Μαρία Ζαχάροβα, αναφερόμενη σε δήλωση του Μπάιντεν στις αρχές Φεβρουαρίου ότι η Ουάσινγκτον θα «έβαζε τέλος» στον Nord Stream 2 αν η Μόσχα επενέβαινε στρατιωτικά στην Ουκρανία.

«Είναι γελοίο» η Ρωσία να υπονοεί ότι οι ΗΠΑ μπορεί να ευθύνονται για τις διαρροές στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream, δήλωσε αργότερα η εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Αντριέν Γουάτσον.

