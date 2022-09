Πολιτική

Τουρκία: Θα χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο για την προστασία των δικαιωμάτων μας

Η ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας που συνεδρίασε υπό τον Ερντογάν.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Τουρκίας, το οποίο συνεδρίασε υπό τον Ερντογάν, με θέμα την Ελλάδα, αναφέρεται:

«Δεν θα αποφύγουμε να χρησιμοποιήσουμε κάθε είδους νόμιμες μεθόδους και μέσα για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του έθνους μας».

Οι κύκλοι που ενθαρρύνουν την Ελλάδα να εξοπλίσει τα νησιά με μη στρατιωτικό καθεστώς καλούνται να λειτουργήσουν με σύνεση.

Η απόφαση των ΗΠΑ για άρση του εμπάργκο όπλων κατά της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης έχει γίνει έκκληση να ανατραπεί αυτή η απόφαση, η οποία είναι ενάντια στο πνεύμα της Συμμαχίας».

Τονίστηκε , επίσης ότι, «οι δραστηριότητες για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των 'Τουρκοκυπρίων' θα συνεχιστούν με αποφασιστικότητα και καλούνται όλες οι χώρες να αναγνωρίσουν την ανεξαρτησία της 'ΤΔΒΚ'».

Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας – Ολόκληρη η ανακοίνωση

