ΗΠΑ: πυροβολισμοί σε νοσοκομείο (βίντεο)

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από το περιστατικό πυροβολισμών στο νοσοκομείο.

Συναγερμός σήμανε σήμερα στο Σέργουντ του Αρκάνσας για ένοπλο μέσα σε νοσοκομείο της πόλης.

Ισχυρή αστυνομική δύναμη αναπτύχθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί (τοπική ώρα) γύρω από το νοσοκομείο St. Vincent, αποκλείοντας τη γύρω περιοχή.

#BREAKING: Large police presence due to reports of an active shooter at St. Vincent Hospital in #Sherwood, #Arkansas. ATF agents are on the scene. pic.twitter.com/ujjOgi2usP — wu? (@wu37284867) September 28, 2022

«Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε θανάσιμα από τουλάχιστον μία σφαίρα» μέσα στο νοσοκομείο, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Σέργουντ, Τζεφ Χάγκαρ, χωρίς να διευκρινίσει αν πρόκειται για ιατρό, ασθενή ή επισκέπτη.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση που ακολούθησε, συνελήφθη ένας ύποπτος, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο NBC.

