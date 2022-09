Κοινωνία

Πολυτεχνειούπολη: Βαριές κατηγορίες στους συλληφθέντες

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι 23 από τους 32 συλληφθέντες κατά την αστυνομική επιχείρηση στις εστίες της Πολυτεχνειούπολης.

Σωρεία αδικημάτων με πολλά από αυτά κακουργηματικού βαθμού, περιλαμβάνονται στην δίωξη που άσκησε ο Εισαγγελέας στους 23 από τους 32 συλληφθέντες, κατά την μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας στις φοιτητικές εστίες της Πολυτεχνειούοπολης Ζωγράφου, που φέρονται μέλη ομάδων με πλούσια εγκληματική δράση.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν το απόγευμα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών όπου βρέθηκαν και κάποιοι συγγενείς τους .

Οι κατηγορίες που ανά περίπτωση απήγγειλε ο αρμόδιος Εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης αφορούν τα αδικήματα :

Εγκληματική οργάνωση (Συμμορία)

Διακεκριμένη περίπτωση κλοπής

ληστεία

διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

επικίνδυνη σωματική βλάβη

αντίσταση κατά της αρχής

απείθεια

Παράβαση του νόμου περί όπλων( πλημμεληματική και κακουργηματική).

Σε όσους από τους κατηγορούμενους ασκήθηκε δίωξη για κακουργήματα οδηγήθηκαν στον ανακριτή προκειμένου να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν, ενώ οι υπόλοιποι που αντιμετωπίζουν μόνο πλημμεληματικές κατηγορίες θα οδηγηθούν αύριο στο Αυτόφωρο για να δικαστούν. Μέχρι τότε παραμένουν όλοι κρατούμενοι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι συλληφθέντες φέρονται να είναι μέλη ομάδων που τα τελευταία χρόνια διέπρατταν ληστείες και διακινούσαν ναρκωτικά σε διάφορες περιοχές της Αττικής , με “έδρα” της δράσης τους τις φοιτητικές εστίες στην Πολυτεχνειούπολη , όπου και ,κατά την δικογραφία, διέμεναν κάποιοι από αυτούς .

Στους κατηγορούμενους αποδίδονται τουλάχιστον 29 ληστείες και κλοπές, μεταξύ των οποίων και σε βάρος φοιτητών που διέμεναν στην Πολυτεχνειούπολη , ενώ φαίνεται να είχαν τον πλήρη έλεγχο των εστιών, ώστε να διαφυλάσσουν το ορμητήριο της δράσης τους. Παράλληλα διακινούσαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

