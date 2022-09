Πολιτική

Ελλάδα προς Τουρκία: θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματα μας, εάν παραστεί ανάγκη

Σκληρή απάντηση της Αθήνας στις “κραυγές” της Άγκυρας και την προκλητική ρητορική, μετά την συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας υπό τον Ερντογάν. Τι αναφέρει το ΥΠΕΞ για το casus belli.

Μέσω του υπουργείου Εξωτερικών ήρθε η απάντηση της Ελλάδας στην Τουρκία, η οποία νωρίτερα είχε ολοκληρώσει το Συμβούλιο Ασφαλείας της με θέμα την Ελλάδα, στέλνοντας μήνυμα ότι, "θα χρησιμοποιήσει κάθε μέσο για την προστασία των δικαιωμάτων της"

Το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει:

Η Τουρκία έχει κάθε δικαίωμα να υπερασπίζεται με κάθε νόμιμο μέσο τα συμφέροντα της, υπό την βασική αίρεση ότι αποδέχεται τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου.

Δεν έχει, όμως, κανένα δικαίωμα να παραβιάζει κατάφορα το Διεθνές Δίκαιο και να απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο (casus belli).

Η Ελλάδα δεν προβάλει καμία διεκδίκηση έναντι της Τουρκίας.

Τάσσεται υπέρ του διαλόγου στη βάση του Διεθνούς Δικαίου.

Θα υπερασπιστεί, όμως, τα νόμιμα συμφέροντα και δικαιώματα της εφόσον παραστεί η ανάγκη.

Ο Νίκος Δένδιας, μέσα από tweet, ανάρτησε μέρος της ανακοίνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, τονίζοντας με τη σειρά του πως "η χώρα μας θα υπερασπιστεί τα νομιμα συμφέροντα και δικαιώματά της".

«Η Ελλάδα τάσσεται υπέρ του διαλόγου στη βάση του Διεθνούς Δικαίου. Θα υπερασπιστεί, όμως, τα νόμιμα συμφέροντα και δικαιώματά της εφόσον παραστεί η ανάγκη»: από την ανακοίνωση @GreeceMFA για τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας της Τουρκίας. — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 28, 2022

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά του Αιγαίου δεν αμφισβητείται

Η κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά του Αιγαίου δεν αμφισβητείται, επανέλαβε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Νεντ Πράις, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης Τύπου. Όπως πρόσθεσε χαρακτηριστικά, «η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να γίνονται σεβαστές και να προστατεύονται».













