Κοινωνία

Έπεσε στο κενό από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας

Άμεση ήταν η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ για την μεταφορά του ατόμου στο Νοσοκομείο.

Στο Νοσοκομείο “Παπανικολάου” μεταφέρθηκε το απόγευμα της Τετάρτης ένα άτομο, μετά από πτώση του, από μπαλκόνι πολυκατοικίας, στην Θεσσαλονίκη.

Γύρω στις 19:30, το άτομο βρέθηκε στο κενό, από μπαλκόνι διαμερίσματος τρίτου ορόφου πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της οδού Ακαδήμου, στον Εύοσμο.

Διασώστες με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφεραν το τραυματισμένο άτομο στο νοσοκομείο “Παπανικολάου” για να δεχθεί την δέουσα ιατρική φροντίδα.

