ΟΑΣΘ: Επιβάτης γρονθοκόπησε οδηγό!

Που και πως συνέβη το περιστατικό, με θύμα τον οδηγό του ΟΑΣΘ. Τι αναφέρει ο επικεφαλής του Οργανισμού για το νέο κρούσμα βίας.

Νέο περιστατικό βίας σημειώθηκε μέσα σε λεωφορείο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, με θύμα εργαζόμενο στον ΟΑΣΘ, όταν επιβάτης γρονθοκόπησε τον οδηγό του οχήματος.

Το επεισόδιο σημειώθηκε στη 1:00 τα ξημερώματα, στη νυχτερινή γραμμή Αεροδρομίου, στο ύψος της Καμάρας, στην Θεσσαλονίκη. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον οδηγό στο εφημερεύον νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ το δρομολόγιο δεν ολοκληρώθηκε.

Το περιστατικό βίας καταδίκασε απερίφραστα με ανακοίνωση του οργανισμού ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΘ, Κώστας Ταγγίρης, ο οποίος επικοινώνησε με τον οδηγό, προκειμένου να του εκφράσει τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση.

Ο κ. Ταγγίρης, ανέφερε ακόμα ότι ο ΟΑΣΘ δεν πρόκειται ποτέ να ανεχθεί τέτοιες συμπεριφορές εναντίον του προσωπικού του και κάλεσε το επιβατικό κοινό να βοηθά στον εντοπισμό των δραστών. Σημείωσε, παράλληλα, ότι ο ΟΑΣΘ θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό των εργαζομένων με την παροχή νομικής βοήθειας και οποιασδήποτε άλλης συνδρομής απαιτηθεί.

